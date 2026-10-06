Após despedida, Messi abre o jogo sobre final da Copa: 'Desgaste'

Lionel Messi se despediu da Seleção Argentina em uma noite marcada pela emoção. Após a partida desta terça-feira (6), o craque pegou o microfone e falou sobre a trajetória com a camisa albiceleste, os títulos conquistados e a última Copa do Mundo. Visivelmente emocionado, Leo afirmou que deixar a equipe nacional será uma dor enorme.

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— É difícil dizer qualquer coisa hoje, são tantas emoções, tantas coisas passando pela minha cabeça. Foi uma grande honra vestir esta camisa nos últimos 20 anos. Mesmo nos piores momentos, nunca parei de lutar, de batalhar, de dar tudo de mim, sempre querendo estar aqui. Não voltar vai ser uma dor enorme — declarou Messi.

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O argentino também relembrou a campanha na última Copa do Mundo e destacou o desgaste enfrentado pela equipe durante a competição. Para Messi, a conquista do Mundial foi a realização de um sonho que dividia com os argentinos.

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— A última Copa do Mundo foi avassaladora, tudo o que vivi. Tivemos a sorte de realizar o meu sonho e o sonho de todo o país, de nos tornarmos campeões mundiais novamente — afirmou.

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Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Messi relembra desgaste antes da final da Copa

Durante o discurso, Messi também falou sobre a preparação para a decisão do Mundial e classificou a partida contra a Inglaterra como extremamente desgastante para a equipe argentina, tanto física quanto emocionalmente.

— Na última Copa do Mundo, chegamos muito perto. A partida contra a Inglaterra foi incrivelmente desgastante para nós, física e emocionalmente; foi um esforço enorme. Quase não conseguimos. Lutamos muito, como sempre fizemos com esta camisa — disse.

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O craque fez questão de destacar também os companheiros que estiveram ao seu lado durante toda a trajetória pela Seleção Argentina, inclusive aqueles que não participaram das conquistas mais recentes.

— Não tenham dúvidas de que todos os companheiros que estiveram ao meu lado sempre deram tudo por esta camisa, sempre — afirmou.

Nico Paz e Lionel Messi celebram o segundo gol da Argentina no Monumental de Núñez (Foto: Luis Robayo / AFP)

'Estou vivenciando o dia mais triste da minha carreira'

Messi também agradeceu aos companheiros pela trajetória construída com a Argentina. Ao longo dos últimos anos, o camisa 10 conquistou a Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo, além de outros títulos pelas categorias de base.

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— Eles me ajudaram a realizar meu sonho de infância de ser campeão mundial, campeão da Copa América, campeão da Finalíssima. Foi uma grande honra compartilhar o campo com eles, dentro e fora dele — declarou.

O jogador ainda relembrou o carinho recebido pelos torcedores argentinos durante os anos em que defendeu a seleção. Para ele, atuar pela Argentina sempre teve um significado especial.

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— Onde quer que eu fosse, o estádio estava lotado. Eles estavam em todos os lugares, fazendo um esforço enorme. Sabemos como é difícil estar em campo, viajar para Copas do Mundo, para Copas América. Éramos o time da casa em todos os lugares e sentíamos isso — disse.

No momento mais emocionante do discurso, Messi comparou a despedida desta terça-feira ao dia mais feliz que viveu com a Seleção Argentina.

— Neste lugar, vivi um dos dias mais felizes da minha carreira, que foi a partida depois da vitória na Copa do Mundo. Nunca vou esquecer. Foi linda. Vejo vídeos e... Estou muito emocionado. Ficará marcado na minha história, na deles e na da minha família. Foi espetacular, obrigado. Hoje, de volta aqui, estou vivenciando o dia mais triste da minha carreira, me despedindo da Seleção e de todos vocês — afirmou.

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Lionel Messi comemorando gol de pênalti (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Messi pede união para o futuro da Argentina

Antes de encerrar, o craque deixou uma mensagem para a nova geração da Seleção Argentina e pediu união para que a equipe continue brigando por títulos.

— Tempos difíceis certamente virão. O que conquistamos não é normal, e precisamos nos manter ainda mais unidos. Para alcançar grandes feitos, precisamos construir equipes unidas — afirmou.

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Messi também ressaltou a importância de manter a união dentro do grupo diante dos momentos de dificuldade.

— É nos momentos difíceis que se vê a força de uma equipe. Quando não há uma equipe forte, é muito difícil alcançar objetivos. E nós somos uma equipe extraordinária, por isso conquistamos tudo o que conquistamos — completou.

Jogadores da Argentina emocinados durante discurso de Messi em despedida da Argentina (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Na reta final do discurso, o craque não escondeu a emoção e admitiu que gostaria de prolongar a passagem pela Seleção.

— Estou falando mais do que nunca, não quero ir embora daqui, não quero sair de campo, amo todos vocês, vou sentir saudades. Agradeço a Deus por ser argentino, tenho orgulho de ser argentino e de ter realizado meu sonho. Amo todos vocês — encerrou.