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Scaloni renova com a seleção da Argentina e se emociona

Técnico ficará mais quatro anos no comando da equipe

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 16:42
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Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo
Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmou nesta quinta-feira (12) a renovação do contrato de Lionel Scaloni por mais quatro anos. O anúncio foi feito antes de entrevista coletiva prévia ao amistoso da seleção da Argentina contra o Uruguai.

– Vamos anunciar oficialmente a renovação da comissão técnica de Lionel Scaloni pelo período de 2027 a 2030 no comando da seleção da Argentina. É uma alegria para todos que compõe o Comitê Executivo da AFA e para todos os argentinos – informou Tapia.

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– É um anúncio muito importante. Serão mais quatro anos somados aos oito, irá se tornar o técnico que mais dirigiu a Argentina em Copas do Mundo e terá a responsabilidade de comandar em três edições – complementou.

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Emoção de Scaloni com a renovação com a Argentina

Ao tomar a palavra, Lionel Scaloni agradeceu o presidente e se emocionou ao falar sobre a renovação de seu vínculo. Recentemente, ele perdeu sua mãe.

– Quero agradecer ao presidente e a todos da AFA pelo esforço para que isso pudesse acontecer. Estou feliz. Apesar de não estar vivendo um momento familiar fácil. É o que todos queríamos. Estamos igual ao primeiro dia, com a mesma ambição, com a mesma gana de sempre – comentou.

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Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde
Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde (Foto: Juan Mabromata/AFP)

– Ocupar este cargo exige estar com tudo. Depois de pensar bem, conversar com minha comissão, com pessoas próximas e decidimos que o melhor era continuar. Chegamos a um acordo rapidamente e isso é o mais importante – disse Scaloni, técnico da Argentina.

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