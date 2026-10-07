Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não pode'

Agustín Giay, do Palmeiras, foi titular da Argentina no amistoso contra o Benim, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida marcou a despedida de Lionel Messi da seleção argentina após a conquista da Copa do Mundo, e a atuação do lateral-direito repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

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O lateral, de 22 anos, foi titular nos dois amistosos anteriores, com goleadas sobre a Bolívia (4 a 0) e Burkina Faso (7 a 0), em ambos, a seleção não sofreu gols.

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Giay, que vive ótima fase no futebol brasileiro e tem ganhado chances com o técnico Lionel Scaloni na atual Data Fifa, forma a linha de defesa com Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico, além do goleiro Dibu Martínez.

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Veja a repercussão:

Tradução: É um pouco mais profundo que isso, cara. Tapia e AFA reservaram 2 anos de amistosos contra times fracos e soluções como Paz e esse novo sujeito Giay não se integram simplesmente no meio do torneio. Isso é só a crueldade do esporte.

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Tradução: Não entendo por que o Montiel está ali sentado quando deveria ter jogado sim ou sim no lugar do Giay, não consigo entender ainda que exista uma briga interna, você não pode bancar o Montiel.

Tradução: Giay pede passagem na seleção.

Tradução: Discurso profético do 10. Vem aí tempos sombrios e é preciso apoiar os garotos que vão tomar as rédeas. Aos Nico Paz, aos Mastantuono, aos Flores, aos Aranda, Medina, Giay. O capitão nos alerta e é preciso ouvi-lo. É preciso apoiar a seleção e está na hora.

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Tradução: É simplesmente o melhor lateral direito em atividade de todo o continente e te posso dizer com conhecimento de causa porque sou hincha do Palmeiras e vejo todos os jogos. Giay vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras (E SENDO LATERAL, ISSO É UMA LOUCURA!)

Tradução: No sentido estritamente desportivo, Lionel Scaloni tece novas sociedades em cada apresentação da seleção argentina. Nico Paz, Agustín Giay e Leonel Flores impactaram fenomenalmente no alvorecer do novo time. O futebol e os caminhos da vida continuam, apesar do luto.

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