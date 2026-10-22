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Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilão

Réplica usada na final entre Argentina e França será vendida com documentação que comprova autenticidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 15:33
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O troféu da Copa do Mundo de 2022, que Lionel Messi levantou na final contra a França, no Estádio Lusail, no Catar, está sendo leiloado. Trata-se da réplica que permaneceu cerca de 45 minutos em campo e foi assinada por jogadores argentinos, incluindo Messi, Lautaro Martínez e Gonzalo Montiel.

O objeto foi utilizado pelo time durante a comemoração da vitória no Lusail Stadium. A autenticidade do item está garantida por uma série de documentos, incluindo fotos, vídeos, cartas autenticadas e registros notariais.

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Além de sua presença na final, a réplica do troféu também participou da publicação mais curtida da história do Instagram, compartilhada por Messi e que ultrapassou 75 milhões de curtidas.

O leilão está marcado para o dia 7 de novembro, mas os interessados já podem fazer lances pelo site oficial da Richmond Auctions.

➡️ Messi relembra época vitoriosa no Barcelona e destaca diversão em campo

entrega de trofeus final Argentina x França - Enzo Fernandez, Lionel Messi, Emiliano Martinez, Kylian Mbappe
Entrega de trofeus na final entre Argentina e França - Enzo Fernandez, Lionel Messi, Emiliano Martinez, Kylian Mbappe (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

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