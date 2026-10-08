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Espanhóis se encantam por Giay, do Palmeiras: 'Depois de Messi'

O jornal Marca também relembrou o interesse do Atlético de Madrid no jogador

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 10:01
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Giay na vitória do Palmeiras sobre a LDU
Giay na vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

O desempenho de Agustín Giay com a camisa da Argentina chamou a atenção do jornal espanhol "Marca", que colocou o lateral-direito do Palmeiras entre os nomes que podem assumir protagonismo na nova geração da seleção. Em análise publicada após os amistosos da Data Fifa, o periódico foi além dos elogios ao jogador e resgatou o interesse do Atlético de Madrid pelo argentino antes de sua chegada ao futebol brasileiro.

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A publicação apresenta Giay como uma das peças da renovação da Argentina após a despedida de Lionel Messi. O jornal chega a descrevê-lo como o "número 2 da Argentina depois de Messi", em referência à posição e ao espaço que o lateral começa a conquistar na equipe de Scaloni.

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Marca vê Giay como sucessor de Molina

Giay ganhou espaço na seleção durante a ausência de Nahuel Molina e aproveitou os três amistosos disputados nesta Data Fifa para reforçar sua posição na disputa pela lateral direita. A avaliação do Marca é de que o jogador deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em uma alternativa concreta para a posição.

O periódico também recuperou uma declaração de Lionel Scaloni sobre a nova geração argentina. Ao citar Giay e Nico Paz, o treinador apontou os dois como jogadores que começam a formar uma parceria dentro do processo de renovação da equipe.

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– Nessa transição, temos jogadores importantes. Giay e Nico Paz formam uma parceria que está começando a tomar forma – afirmou Scaloni.

Giay, do Palmeiras, ao lado de Messi (Foto: Reprodução)
Giay, do Palmeiras, ao lado de Messi (Foto: Reprodução)

O jornal espanhol ainda resgata uma comparação especialmente significativa ao projetar o futuro do lateral. Giay é chamado de "novo Zanetti", em referência ao histórico lateral argentino, e aparece na análise como um jogador que pode ocupar a posição por muitos anos tanto na seleção quanto no futebol europeu.

Atlético tentou, mas Palmeiras levou

O destaque dado pelo Marca também passa por uma negociação que não aconteceu. Segundo o jornal, Andrea Berta, então ligado ao Atlético de Madrid, apresentou uma oferta de cinco milhões de euros para contratar Giay quando o jogador ainda atuava pelo San Lorenzo.

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A proposta, porém, não foi suficiente para tirar o argentino do futebol sul-americano. O Palmeiras avançou na negociação e desembolsou cerca de oito milhões de euros para contratar o lateral. Na avaliação do Marca, o valor pago pelo clube brasileiro atualmente parece uma "pechincha" diante da valorização alcançada pelo jogador.

A publicação lembra ainda que Giay despertou interesse de outros gigantes europeus depois de se firmar no Palmeiras. O Napoli ofereceu 14 milhões de euros, enquanto o Milan chegou a 13 milhões, mas ambas as propostas foram recusadas.

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O Marca relaciona a valorização ao crescimento de Giay no Palmeiras e ao espaço conquistado na seleção argentina. O jornal também destaca uma previsão feita por Abel Ferreira quando o lateral chegou ao clube brasileiro, em 2024.

– Jogue comigo por dois anos e um grande time europeu vai te comprar – teria dito o técnico ao jogador, de acordo com a publicação.

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