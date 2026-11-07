Com gol de Enner Valencia no fim, Boca Juniors é campeão da Liga Argentina
Enner Valencia marca nos acréscimos, garante a liderança da tabela anual e encerra jejum de títulos do clube
O Boca Juniors conquistou o título da Liga Argentina de 2026 neste sábado (7). Com gol de Enner Valencia aos 50 minutos do segundo tempo, a equipe venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, na Bombonera, e assegurou a primeira colocação da tabela anual. A conquista também encerra um jejum de três anos sem títulos do clube argentino.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O gol do atacante equatoriano saiu nos instantes finais da última rodada e foi decisivo para definir o campeão. Até então, o Rosario Central estava na frente da disputa e chegou a comemorar a conquista após abrir 2 a 0 sobre o Estudiantes de Río Cuarto. Torcedores invadiram o gramado para celebrar com os jogadores, mas o resultado na Bombonera mudou o cenário.
Com a vitória, o Boca terminou na liderança da classificação geral, que soma os pontos conquistados nos torneios Apertura, disputado no primeiro semestre, e Clausura, realizado na segunda metade da temporada. Apesar da definição do campeão da tabela anual, o Clausura ainda terá seus playoffs para determinar o vencedor da competição.
Título do Boca Juniors relembra polêmica da AFA em 2025
A conquista também acontece em meio à repercussão da polêmica envolvendo a Associação de Futebol Argentino (AFA) na temporada passada. Em 2025, a entidade declarou o Rosario Central campeão de uma premiação nacional a três dias do início dos playoffs do Torneio Clausura.
Na ocasião, a diretoria do clube e o capitão Di María foram convocados pela AFA para receber o reconhecimento, decisão que gerou questionamentos no futebol argentino. Agora, um ano depois, o Boca Juniors fica com o título da Liga Argentina de 2026 após uma definição dramática na última rodada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais Esportes
Em Interlagos, para a F1, Colapinto celebra título do Boca JuniorsHá 1 minuto
Fora de Campo
Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'Há 58 minutos
Futebol Internacional
PSG bate Troyes pela Ligue 1 e chega à 11ª vitória seguidaHá 1 hora
Futebol Internacional
Mbappé marca, e Real Madrid goleia Valencia fora na La LigaHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Grêmio vive boa fase na Rússia e se destaca pelo Dínamo de MoscouHá 2 horas
Futebol Internacional
Ex-Palmeiras, Pedro Felipe completa 90 minutos pela primeira vez na LaLiga após ascensão na EuropaHá 6 horas
Mais LANCE!