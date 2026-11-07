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Com gol de Enner Valencia no fim, Boca Juniors é campeão da Liga Argentina

Enner Valencia marca nos acréscimos, garante a liderança da tabela anual e encerra jejum de títulos do clube

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 20:55
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Merentiel e Enner Valencia beijando a taça, comemorando título da Liga Argentina
Merentiel e Enner Valencia beijando a taça, comemorando título da Liga Argentina (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

O Boca Juniors conquistou o título da Liga Argentina de 2026 neste sábado (7). Com gol de Enner Valencia aos 50 minutos do segundo tempo, a equipe venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, na Bombonera, e assegurou a primeira colocação da tabela anual. A conquista também encerra um jejum de três anos sem títulos do clube argentino.

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O gol do atacante equatoriano saiu nos instantes finais da última rodada e foi decisivo para definir o campeão. Até então, o Rosario Central estava na frente da disputa e chegou a comemorar a conquista após abrir 2 a 0 sobre o Estudiantes de Río Cuarto. Torcedores invadiram o gramado para celebrar com os jogadores, mas o resultado na Bombonera mudou o cenário.

Com a vitória, o Boca terminou na liderança da classificação geral, que soma os pontos conquistados nos torneios Apertura, disputado no primeiro semestre, e Clausura, realizado na segunda metade da temporada. Apesar da definição do campeão da tabela anual, o Clausura ainda terá seus playoffs para determinar o vencedor da competição.

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Leandro Paredes, meia do Boca (#05), levanta o troféu com companheiros após vitória sobre Defensa y Justicia no La Bombonera.
Leandro Paredes, meio-campista do Boca Juniors levantando a taça (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Título do Boca Juniors relembra polêmica da AFA em 2025

A conquista também acontece em meio à repercussão da polêmica envolvendo a Associação de Futebol Argentino (AFA) na temporada passada. Em 2025, a entidade declarou o Rosario Central campeão de uma premiação nacional a três dias do início dos playoffs do Torneio Clausura.

Na ocasião, a diretoria do clube e o capitão Di María foram convocados pela AFA para receber o reconhecimento, decisão que gerou questionamentos no futebol argentino. Agora, um ano depois, o Boca Juniors fica com o título da Liga Argentina de 2026 após uma definição dramática na última rodada.

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