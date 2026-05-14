Para o leitor do Lance!, a camisa 1 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo tem um dono claro: Alisson. O goleiro do Liverpool foi o mais votado na enquete que reuniu quatro nomes que disputam espaço no gol do Brasil e estão no radar de Carlo Ancelotti.

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O Lance! pediu ao leitor que escolhesse o goleiro ideal para ser titular da Seleção entre Alisson, Hugo Souza, Ederson e Bento. A votação mostrou uma disputa equilibrada pela posição, mas com vantagem para o experiente arqueiro do Liverpool.

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Alisson foi o preferido de 50% dos leitores, liderando a enquete de forma apertada sobre Hugo Souza. O goleiro do Corinthians, que vive grande fase no futebol brasileiro, apareceu logo atrás com 44% da preferência dos votantes.

Nome frequente nas convocações da Seleção nos últimos anos, Ederson ficou apenas na terceira colocação. Atualmente no Fenerbahçe, o goleiro recebeu 6% dos votos dos leitores do Lance!.

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Já Bento, do Al Nassr, não recebeu votos na enquete e terminou com 0% da preferência entre os torcedores na disputa pela titularidade da meta brasileira na Copa do Mundo.

Enquete no Lance! escolheu o goleiro da Seleção na Copa do Mundo (Imagem gerada por I.A.)

Alisson volta aos treinos no Liverpool

Texto de Lourenço Cavanellas

Alisson, goleiro do Liverpool, voltou às atividades após sofrer uma lesão em março que o manteve fora de ação na reta final da temporada europeia. O arqueiro também perdeu os últimos amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube inglês, o brasileiro apareceu fazendo parte do treinamento com o grupo e com um visual que chamou a atenção dos torcedores. O goleiro é um dos nomes esperados na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será divulgada na próxima segunda-feira (18).

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