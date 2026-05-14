Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Equador na Copa do Mundo

Em sua quinta Copa do Mundo, e a segunda consecutiva, o Equador chega para a disputa do Mundial com moral após a melhor campanha nas eliminatórias da América do Sul de sua história. A equipe de Sebastian Beccacece ficou em segundo lugar, atrás apenas da Argentina, e ficou à frente de seleções como Brasil, Uruguai e Colômbia.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada equatoriana, o Lance! apresenta o guia do Equador para o Mundial.

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A seleção aposta na nova geração em ascensão, com nomes de peso no futebol europeu, como Pacho, Hincapié e Caicedo, para superar a trajetória feita em 2006, na Alemanha, após não conseguir avançar da fase de grupos no Catar. Os equatorianos estão no grupo E, com Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao.

🌍 O Cenário: Como o Equador chega à Copa?

O Equador chega otimista para a Copa do Mundo, que ocorrerá no Canadá, Estados Unidos e México. A confiança se dá após a histórica campanha nas eliminatórias. A equipe de Beccacece terminou com oito vitórias e apenas duas derrotas em 18 partidas. A seleção se destacou por sua solidez defensiva. Essa força na defesa é derivada de uma imposição agressiva sem bola, pressionando as saídas e o pós-perda, caracterizando uma marcação feroz dos equatorianos. Em contrapartida, o Equador tem uma deficiência muito clara no ataque, o que expôs um desequilíbrio. Foram apenas nove gols marcados, seis deles feitos pelo atacante Enner Valencia, que é a referência de ataque da equipe. A grande questão que fica é: é um time difícil de perder, mas também tem problemas para ganhar.

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📈 Melhor campanha em Copas

Dentre as últimas quatro participações em que o Equador esteve presente, apenas uma chegou às oitavas de final, em 2006, na Alemanha. Na ocasião, os equatorianos estavam no grupo A, com a anfitriã Alemanha, a Costa Rica e a Polônia. Apesar da derrota na última rodada para os alemães, A 'La Tricolor' avançou em segundo lugar após duas vitórias diante de Polônia e Costa Rica. Nas oitavas, esteve de frente com a Inglaterra e foi derrotada com gol de David Beckham, aos 15 minutos da etapa final.

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✨ Fato curioso: os quase invencíveis de Beccacece

Um fato curioso sobre o Equador é que desde a estreia do técnico Sebastian Beccacece, a equipe, em 18 partidas, sofreu apenas uma derrota, para o Brasil, logo em sua estreia pela seleção. Depois a La Tri não soube mais o que é perder. São seis vitórias e 11 empates, jogos jogos válidos por eliminatórias e amistosos.



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⚡ O cara do time: Moisés Caicedo

Pilar e principal nome do Equador nesta Copa do Mundo, Moisés Caicedo é um volante de 24 anos que atua no Chelsea, da Inglaterra, e é considerado um dos melhores do mundo na posição. É um meio-campista completo, e por isso o jogo da seleção passa sempre por ele. Caicedo tem forte poder de marcação e leitura de jogo, o que contribui para desarmar e recuperar bolas com facilidade, sendo um grande 'cão de caça'. Caicedo também tem grande vigor físico, é alto e consegue explorar sua explosão no jogo aéreo ofensivo e defensivo, atuando em um 'box to box' de muita intensidade, seja protegendo a intermediária de sua defesa, quanto pisando na área adversária para finalizar. Sua versatilidade se estende à progressão ao ataque, graças à sua qualidade de saída de bola e excelente construção de jogadas, o que permite que seja avançado e atue mais como um meia-atacante, se necessário.

Moisés Caicedo durante jogo entre Equador e Argentina, pelas Eliminatórias (Foto: Instagram/@moises_caicedo55)

👁️ Fique de olho: Enner Valencia

Mesmo longe dos melhores momentos da carreira, Enner Valencia, ex-Internacional e hoje no Pachuca, do México, ainda é a grande referência de ataque da seleção do Equador. É responsável por mais de 65% dos gols da equipe nas eliminatórias e um dos líderes do time. Não é o mesmo de outros tempos, mas pode ser que mantenha o poder de decisão que teve na última Copa do Mundo, no Catar — fez três dos quatro gols marcados pelo Equador na campanha.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Equador na Copa do Mundo?

O argentino Sebastian Beccacece, de 45 anos, assumiu o comando do Equador em agosto de 2024, após a saída do espanhol Félix Sánchez Bas. Antes da seleção, Beccacece comandou a equipe do Elche, da Espanha. O retrospecto do treinador argentino no comando da equipe é excelente aqui. Com a campanha invicta de Beccacece nos 11 jogos posteriores à derrota para o Brasil, o Equador garantiu a vaga na Copa do Mundo com duas rodadas de antecedência. E Beccacece traduziu bem seu jogo sólido defensivo, sofrendo apenas dois gols em 12 partidas nas eliminatórias. Na última Data Fifa, o Equador ficou em dois empates de um a um, contra Holanda e Marrocos.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedo e Pedro Vite; Preciado, Minda e Gonzalo Plata; e Enner Valencia

🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Costa do Marfim x Equador

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 14 de junho, domingo, às 20h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Equador x Curaçao

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 20 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)

🏟️ GEHA Field, Kansas (EUA)

Equador x Alemanha

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 25 de junho, quinta-feira, às 17h (de Brasília)

🏟️MetLife Stadium, New Jersey (EUA)



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