Nome de confiança de Ancelotti volta aos treinos e anima torcedores: 'Salvar uma nação'

Alisson, goleiro do Liverpool, voltou às atividades após sofrer uma lesão em março que o manteve fora de ação na reta final da temporada europeia. O arqueiro também perdeu os últimos amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube inglês, o brasileiro apareceu fazendo parte do treinamento com o grupo e com um visual que chamou a atenção dos torcedores. O goleiro é um dos nomes esperados na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será divulgada na próxima segunda-feira (18).

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Veja alguns comentários:

Alisson deve retornar contra o Aston Villa na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Alisson desfalcou o Brasil em três Datas Fifa

Titular nas duas últimas Copas do Mundo, Alisson vive a expectativa por disputar o Mundial nos Estados Unidos. No entanto, o goleiro precisa estar bem fisicamente para estar na lista final dos convocados por Carlo Ancelotti.

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Nas últimas três Datas Fifas, Alisson precisou desfalcar a Seleção Brasileira por conta de lesões musculares que o afetaram na atual temporada. Com isso, o atleta não participou dos amistosos contra Coreia do Sul, Japão, Senegal, Tunísia, França e Croácia.

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Na "Era Ancelotti", Alisson fez os quatro primeiros jogos da Seleção Brasileira como titular nos jogos das Eliminatórias contra Equador, Paraguai, Chile e Bolívia. O atleta busca retomar seu lugar de titular com a Amarelinha após sete meses afastado.

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