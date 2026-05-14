A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente nesta quinta-feira (14) a renovação do contrato de Carlo Ancelotti até 2030. Após a confirmação do acordo, em entrevista à "CBF TV", o técnico focou seu discurso na satisfação pessoal e profissional de seguir trabalhando no país por mais um ciclo completo.

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Ao comentar a sensação de assinar a extensão contratual, Ancelotti não escondeu o entusiasmo com a continuidade do projeto. Segundo o comandante, a renovação reflete o empenho de toda a sua equipe técnica ao longo dos últimos meses.

— Obviamente, muito contente para poder aproveitar, desfrutar deste país, do futebol brasileiro, da Seleção, da CBF, por outros quatro anos e ter a outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo em 2030. Obviamente, agradecer à CBF pela confiança. Creio que essa renovação é fruto do trabalho feito junto com toda a comissão. Ter a outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo e de trabalhar aqui outros quatro anos, é muito, muito bonito, para mim, e para a minha família — declarou o treinador.

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Equilíbrio entre o presente e o futuro

Em relação às mudanças práticas que um trabalho de longo prazo pode trazer para a Seleção, Ancelotti ressaltou que o tempo será um aliado fundamental em busca da Copa do Mundo em 2030. Contudo, ele deixou claro que a prioridade absoluta no momento é a competição que começará nas próximas semanas, elogiando a seriedade do trabalho realizado até aqui.

— O que vai mudar no longo prazo é que a gente tem mais tempo para preparar bem a próxima Copa do Mundo. Creio que o trabalho feito este ano é um trabalho bonito, feito com profissionalidade e seriedade por parte de todos. Os jogadores chegarão à Copa do Mundo em boas condições. Creio que podemos competir nesta Copa do Mundo e depois ter o tempo necessário para preparar e, possivelmente, melhorar a próxima Copa do Mundo — analisou.

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Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Definição dos convocados

Ancelotti, que soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas em dez jogos no cargo, também abordou a expectativa para o anúncio dos 26 convocados. Com a tranquilidade do novo contrato assinado e a apresentação dos atletas marcada para o dia 27 de maio, na Granja Comary, o italiano foi direto ao confirmar que o período de testes chegou ao fim.

— Está praticamente fechada. Fizemos um ano de trabalho muito bonito, com muita observação, com muitas avaliações, tivemos todas as informações para fazer os menos erros na lista definitiva, e acho que chega à Copa do Mundo uma equipe que pode competir com todos os outros — finalizou o técnico.

Seleção Brasileira comemora vitória sobre a Croácia por 3 a 1 (Foto: Julio Aguilar/Getty Images via AFP)

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