Copa do Mundo

Enquete Lance!: Quem deve ser o lateral-direito titular do Brasil na Copa? Clique e vote

Carlo Ancelotti tem inúmeras opções, mas falta definir o titular

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
13:30
camisa número 2 seleção brasileira (Foto: Nelson Terme/CBF
imagem cameraCarlo Ancelotti avalia diferentes opções para ser o lateral direito da Seleção na Copa (Foto: CBF)
Carlo Ancelotti segue definindo os titulares da Seleção para a Copa do Mundo, e o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO: quem deve ser o lateral-direito titular do Brasil no Mundial? A disputa pela vaga está aberta, e você decide quem merece assumir o lado direito da defesa da Seleção. Clique e vote: as opções vão aparecer na tela, e você escolhe o seu preferido para ser dono da posição.

Pré-lista da Seleção para Copa do Mundo: o que o Lance! sabe

Pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo: o que o Lance! sabe

*Texto de Márcio Iannaca e Mauricio Luz

Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.

Nomes do Brasil confirmados na Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Bremer (Juventus)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (PSG)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)
Wesley (Roma)

Meio-campo

Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Igor Thiago (Brentford)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)
Vini Jr (Real Madrid)

