Atacante colombiano se revolta nas redes após ficar fora de pré-lista: 'Não sabe'
Roger Martínez tem 22 gols pelo campeonato saudita nesta temporada
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A Colômbia divulgou a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (14), e uma ausência chamou atenção: a de Roger Martínez. Em grande fase no futebol saudita, o atacante do Al-Taawoun ficou fora da relação dos 55 nomes escolhidos por Néstor Lorenzo e reagiu com críticas nas redes sociais ao treinador.
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Roger Martínez vive grande fase na temporada na Arábia Saudita. O atacante de 31 anos, destaque do Al-Taawoun, soma 22 gols em 30 jogos na liga saudita e é o quarto maior artilheiro da competição, sendo peça fundamental na campanha da equipe, atualmente na sexta colocação.
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Mesmo atravessando grande momento, o nome do colombiano não apareceu entre os 55 pré-convocados de Néstor Lorenzo, decisão que gerou revolta no atacante. Nas redes sociais, Roger publicou uma mensagem forte direcionada ao treinador, afirmando que ele "não sabe um c***".
A ausência do atacante causou repercussão entre torcedores colombianos, principalmente pelos números expressivos apresentados na temporada. Roger Martínez tem sido um dos principais nomes ofensivos do futebol saudita e esperava voltar a receber oportunidade na seleção justamente às vésperas do Mundial de 2026.
Vasco tem trio em pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo
Texto de Pedro Cobalea
O Vasco tem três representantes na pré-lista da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Néstor Lorenzo enviou uma relação inicial com 55 jogadores, e os vascaínos Andrés Gómez, Carlos Cuesta e Johan Rojas estão entre os nomes cotados para disputar o torneio.
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