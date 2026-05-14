Portuguesa aposta em conexão com Portugal em lançamento de Camisa III

A Portuguesa lançou sua nova Camisa III em meio a um contexto estratégico para o clube dentro e fora de campo. O uniforme, predominantemente vermelho, tem inspiração direta na Seleção de Portugal e aposta em elementos que reforçam a ligação histórica da Lusa com a comunidade portuguesa. A peça conta com gola polo, detalhes em verde e vermelho nas mangas e a bandeira de Portugal aplicada na parte de trás da gola.

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A campanha de divulgação utiliza o cenário da Copa do Mundo de 2026 como pano de fundo. A proposta é aproximar a identidade do clube do crescimento da visibilidade internacional de Portugal no futebol, em um momento em que a seleção portuguesa aparece entre as principais forças do cenário mundial.

O slogan destaca que, enquanto o mundo volta suas atenções para Portugal, a Portuguesa mantém essa conexão desde sua fundação, em 1920.

Segundo o clube, a nova camisa também faz parte do posicionamento comercial da SAF. A ideia é ampliar o alcance da marca da Portuguesa em um contexto global, aproveitando tanto o calendário esportivo quanto o vínculo cultural construído historicamente no Canindé. O lançamento ocorre em paralelo à disputa da equipe pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

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Lusa lança nova Camisa III com referências à cultura portuguesa (Foto: Divulgação)

O head de marcas e negócios da Portuguesa SAF, Marcello Ramalho, afirmou que o uniforme representa o atual momento estratégico do clube. A diretoria entende a Camisa III como um produto voltado para reforçar pertencimento entre os torcedores e ampliar a presença da marca no mercado esportivo.

— Essa camisa não é oportunismo. É coerência histórica. A Portuguesa carrega Portugal no peito desde sua fundação. Em um ciclo em que o mundo vai voltar seus olhos para o país, apresentamos uma peça que conecta tradição, performance e posicionamento de marca. É um produto pensado para emocionar o torcedor e ampliar o alcance da Portuguesa — revela.

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