Brasil tenta convencer promessa do Real Madrid a trocar Espanha pela Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está de olho em Bryan Bugarín, uma das maiores promessas da base do Real Madrid. O meia-atacante canhoto de 17 anos, que brilha no time Juvenil B dos merengues, possui dupla nacionalidade (espanhola e brasileira) e ainda não teve o futuro definido no cenário internacional. A CBF planeja uma reunião nos próximos dias com o jogador e sua equipe para discutir os planos para o jovem talento.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A aproximação brasileira ganhou força após Bugarín ter sido deixado de fora da última convocação da Espanha para o Campeonato Europeu Sub-17. A ausência abriu margem para que a CBF tente recrutá-lo, algo que poderia mudar os rumos da carreira do atleta.

continua após a publicidade

Bryan nasceu em Vigo, na Espanha, onde brilhou no Celta até atrair a atenção do Real Madrid. Sua mãe, Gisele, é brasileira, e o processo para obtenção da cidadania foi concluído em março de 2025. Em entrevista ao ge, ela admitiu que gostaria de ver o filho vestindo a amarelinha, mas o pai, espanhol, prefere a seleção europeia.

— Eu gostaria que ele jogasse pela seleção brasileira, mas meu marido, que é espanhol, não gostaria tanto. Não sabemos. E se ele for convocado e gostar? — disse Gisele, deixando a porta aberta.

continua após a publicidade

Bryan Bugarín em ação pelo time juvenil do Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Após superar problemas físicos que atrapalharam o início da temporada, Bryan vem se destacando nas últimas semanas. Em seus últimos cinco jogos pelo time Juvenil B do Real Madrid, o meia-atacante marcou nove gols. No total, são 12 tentos em 795 minutos, o que representa uma média de um gol a cada 66 minutos.

Os números confirmam sua recuperação e reforçam a confiança que o clube deposita nele. Em janeiro, Bryan renovou seu contrato com o Real Madrid, que inclui uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros – uma blindagem considerada gigantesca para um jogador de sua idade.

Olheiros de PSG, Borussia Dortmund e Liverpool já observaram o jovem atleta há algum tempo. Bryan deve integrar o time Juvenil A do Real Madrid na próxima temporada, dando mais um passo em sua ascensão na carreira.

Brasil e Espanha disputam talentos e a CBF tenta reagir

Enquanto o Brasil tenta convencer Bryan Bugarín a defender a Seleção, a Espanha já avançou na captação de outro jovem talento: Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo. Aos 16 anos, o atacante do Real Madrid deve defender a Espanha internacionalmente, deixando de lado a possibilidade de vestir a amarelinha. Em conversa com Iker Casillas, Marcelo revelou os bastidores da escolha.

— O Enzo nasceu na Espanha, a vida dele é aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui. A seleção foi muito receptiva com a gente, ligou, explicou o projeto, e o importante é que ele esteja feliz — afirmou Marcelo.

Enzo já sabe o que é ter sucesso com a camisa espanhola. Recentemente, foi peça fundamental na conquista do Torneio Internacional do Algarve pela seleção sub-17, marcando dois gols na competição. Integrado à academia do Real Madrid desde 2017, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em janeiro.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.