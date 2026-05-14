A seleção do Irã, na última quarta-feira, apresentou oficialmente o uniforme que usará na Copa do Mundo de 2026. A divulgação foi feita em evento que contou com milhares de torcedores iranianos presentes na Praça da Revolução, em Teerã, capital do país, e mostrou a grande referência do modelo. A nova camisa da Irã faz referência à chita asiática, animal que é um símbolo ambiental do país e que está ameaçado de extinção.

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Preservação ambiental

A mensagem do novo uniforme é clara: uma ação voltada à preservação da espécie que representa uma nação. A federação iraniana também publicou uma nota ligada à preservação ambiental no intuito de evitar símbolos políticos, proibidos pela Fifa em uniformes oficiais. O animal está estampado na parte da frente da camisa e em outras do material.

O lançamento ocorreu em uma cerimônia de despedida que antecede a preparação da seleção do Irã para a Copa do Mundo. A iniciativa não é inédita, visto que referências sobre a chita já foram utilizadas em outros uniformes.

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Tensão política

Após classificação para a Copa do Mundo que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México, a participação do Irã chegou a ser pautada e gerou debates devido às tensões diplomáticas e conflitos políticos envolvendo o país com os Estados Unidos e Israel.

Apesar de um cenário de guerra, o Irã confirmou presença no torneio e está no grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia da seleção acontece no dia 15 de junho, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia.



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