Brasileiros reagem à renovação de contrato com Carlo Ancelotti

A CBF anunciou, na tarde desta quinta-feira (14), a renovação de contrato com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, até 2030. Nas redes sociais, torcedores brasileiros reagiram ao anúncio com o renomado treinador.

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Anunciado em maio de 2025, Carlo Ancelotti tinha contrato válido até o fim do Mundial deste ano, mas desde o fim do ano passado manifestava o interesse em seguir à frente da Seleção Brasileira por mais quatro anos. Satisfeita com o trabalho do treinador, a CBF também desejava o acerto para o próximo ciclo. Desde janeiro, técnico e confederação ajustavam detalhes contratuais, que finalmente foram concretizados nesta quinta.

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Nas redes sociais, a reação dos internautas com a renovação de Carlo Ancelotti foi muito positiva. Veja os comentários abaixo:

Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja comentários sobre a renovação com o italiano

Detalhes da renovação de Carlo Ancelotti

Até aqui, Carlo Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em dez jogos. São cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Na próxima segunda-feira (18), o treinador fará a convocação do Brasil para a Copa do Mundo. A partir do dia 27, ele reunirá o grupo de jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo — agora já sabendo que será a primeira de duas. O treinador celebrou a renovação.

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— Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer à CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho — declarou Carlo Ancelotti.

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