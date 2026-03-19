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Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos divulga convocação para amistosos

Brasil e Marrocos dividem Grupo C do Mundial

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
14:34
Hakimi e Brahim Díaz celebram classificação de Marrocos à final da Copa Africana de Nações
imagem cameraHakimi e Brahim Díaz celebram classificação de Marrocos à final da Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)
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A seleção do Marrocos divulgou nesta quinta-feira (19) a lista de atletas convocados pelo técnico Mohamed Ouahbi para dois jogos preparatórios antes da Copa do Mundo. A seleção africana enfrentará o Equador em 27 de março, em Madri, na Espanha. Quatro dias depois, jogará contra o Paraguai em 31 de março, em Lens, na França.

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Esta é a primeira convocação de Ouahbi como técnico principal da equipe marroquina. O treinador optou por reformular o grupo após a confirmação do título da Copa Africana de Nações pelo Conselho de Apelações da CAF (Confederação Africana de Futebol). Dois jogadores importantes ficaram de fora por opção técnica. Youssef En-Nesyri, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, não foi convocado. Ilias Akhomach, ponta do Rayo Vallecano, da Espanha, também está ausente da lista.

Destaques entre os convocados

O técnico manteve atletas consolidados para comandar a equipe revitalizada. O goleiro Yassine Bounou, do Al Hilal, da Arábia Saudita, foi convocado. O lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, da França, está na lista.

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O meia Brahim Díaz, do Real Madrid, também foi chamado. Noussair Mazraoui, lateral-direito do Manchester United, da Inglaterra, integra o grupo. Azzedine Ounahi, meio-campista do Girona, da Espanha, foi convocado.

Neil El Aynaoui, meio-campista da Roma, da Itália, está entre os escolhidos. O centroavante Ayoub El Kaabi, do Olympiacos, da Grécia, completa a lista de jogadores experientes.

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Convocação do Marrocos última Data Fifa antes da Copa

  • Yassine Bounou
  • El Mehdi Al Harrar
  • El Mehdi Benabid
  • Achraf Hakimi
  • Zakaria El Ouahdi
  • Issa Diop
  • Ismaël Baouf
  • Abdelhamid Ait Boudlal
  • Redouane Halhal
  • Chadi Riad
  • Souffian El Karouani
  • Anass Salah-Eddine
  • Noussair Mazraoui
  • Azzedine Ounahi
  • Ismael Saibari
  • Bilal El Khannouss
  • Neil El Aynaoui
  • Samir El Mourabet
  • Oussama Targhalline
  • Mohamed Rabie Hrimat
  • Brahim Diaz
  • Yassine Gessime
  • Chemsdine Talbi
  • Ayoub El Kaabi
  • Yassir Zabiri
  • Soufiane Rahimi
  • Abdessamad Ezzalzouli
  • Amine Adli

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Grupo do Brasil na Copa

GRUPO C - Copa do Mundo 2026
Brasil
Marrocos
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Escócia

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Jogadores de Marrocos celebram classificação à final da Copa Africana de Nações
Marrocos é do mesmo grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

🏆Campeões mundiais sub-20 ganham oportunidade na seleção do Marrocos

Três atletas que conquistaram o título mundial sub-20 sob o comando de Ouahbi aparecem entre os estreantes. O zagueiro Ismaël Baouf, do Cambuur, da Holanda, foi chamado pela primeira vez. O ponta Gessime Yassine, do Strasbourg, da França, também integra o grupo de novatos. O centroavante Yassir Zabiri, do Rennes, da França, completa o trio de campeões mundiais juvenis convocados.

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