Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos divulga convocação para amistosos
Brasil e Marrocos dividem Grupo C do Mundial
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A seleção do Marrocos divulgou nesta quinta-feira (19) a lista de atletas convocados pelo técnico Mohamed Ouahbi para dois jogos preparatórios antes da Copa do Mundo. A seleção africana enfrentará o Equador em 27 de março, em Madri, na Espanha. Quatro dias depois, jogará contra o Paraguai em 31 de março, em Lens, na França.
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Esta é a primeira convocação de Ouahbi como técnico principal da equipe marroquina. O treinador optou por reformular o grupo após a confirmação do título da Copa Africana de Nações pelo Conselho de Apelações da CAF (Confederação Africana de Futebol). Dois jogadores importantes ficaram de fora por opção técnica. Youssef En-Nesyri, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, não foi convocado. Ilias Akhomach, ponta do Rayo Vallecano, da Espanha, também está ausente da lista.
Destaques entre os convocados
O técnico manteve atletas consolidados para comandar a equipe revitalizada. O goleiro Yassine Bounou, do Al Hilal, da Arábia Saudita, foi convocado. O lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, da França, está na lista.
O meia Brahim Díaz, do Real Madrid, também foi chamado. Noussair Mazraoui, lateral-direito do Manchester United, da Inglaterra, integra o grupo. Azzedine Ounahi, meio-campista do Girona, da Espanha, foi convocado.
Neil El Aynaoui, meio-campista da Roma, da Itália, está entre os escolhidos. O centroavante Ayoub El Kaabi, do Olympiacos, da Grécia, completa a lista de jogadores experientes.
Convocação do Marrocos última Data Fifa antes da Copa
- Yassine Bounou
- El Mehdi Al Harrar
- El Mehdi Benabid
- Achraf Hakimi
- Zakaria El Ouahdi
- Issa Diop
- Ismaël Baouf
- Abdelhamid Ait Boudlal
- Redouane Halhal
- Chadi Riad
- Souffian El Karouani
- Anass Salah-Eddine
- Noussair Mazraoui
- Azzedine Ounahi
- Ismael Saibari
- Bilal El Khannouss
- Neil El Aynaoui
- Samir El Mourabet
- Oussama Targhalline
- Mohamed Rabie Hrimat
- Brahim Diaz
- Yassine Gessime
- Chemsdine Talbi
- Ayoub El Kaabi
- Yassir Zabiri
- Soufiane Rahimi
- Abdessamad Ezzalzouli
- Amine Adli
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Grupo do Brasil na Copa
GRUPO C - Copa do Mundo 2026
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
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A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.
🏆Campeões mundiais sub-20 ganham oportunidade na seleção do Marrocos
Três atletas que conquistaram o título mundial sub-20 sob o comando de Ouahbi aparecem entre os estreantes. O zagueiro Ismaël Baouf, do Cambuur, da Holanda, foi chamado pela primeira vez. O ponta Gessime Yassine, do Strasbourg, da França, também integra o grupo de novatos. O centroavante Yassir Zabiri, do Rennes, da França, completa o trio de campeões mundiais juvenis convocados.
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