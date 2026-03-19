A seleção do Marrocos divulgou nesta quinta-feira (19) a lista de atletas convocados pelo técnico Mohamed Ouahbi para dois jogos preparatórios antes da Copa do Mundo. A seleção africana enfrentará o Equador em 27 de março, em Madri, na Espanha. Quatro dias depois, jogará contra o Paraguai em 31 de março, em Lens, na França.

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Esta é a primeira convocação de Ouahbi como técnico principal da equipe marroquina. O treinador optou por reformular o grupo após a confirmação do título da Copa Africana de Nações pelo Conselho de Apelações da CAF (Confederação Africana de Futebol). Dois jogadores importantes ficaram de fora por opção técnica. Youssef En-Nesyri, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, não foi convocado. Ilias Akhomach, ponta do Rayo Vallecano, da Espanha, também está ausente da lista.

Destaques entre os convocados

O técnico manteve atletas consolidados para comandar a equipe revitalizada. O goleiro Yassine Bounou, do Al Hilal, da Arábia Saudita, foi convocado. O lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, da França, está na lista.

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O meia Brahim Díaz, do Real Madrid, também foi chamado. Noussair Mazraoui, lateral-direito do Manchester United, da Inglaterra, integra o grupo. Azzedine Ounahi, meio-campista do Girona, da Espanha, foi convocado.

Neil El Aynaoui, meio-campista da Roma, da Itália, está entre os escolhidos. O centroavante Ayoub El Kaabi, do Olympiacos, da Grécia, completa a lista de jogadores experientes.

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Convocação do Marrocos última Data Fifa antes da Copa

Yassine Bounou

El Mehdi Al Harrar

El Mehdi Benabid

Achraf Hakimi

Zakaria El Ouahdi

Issa Diop

Ismaël Baouf

Abdelhamid Ait Boudlal

Redouane Halhal

Chadi Riad

Souffian El Karouani

Anass Salah-Eddine

Noussair Mazraoui

Azzedine Ounahi

Ismael Saibari

Bilal El Khannouss

Neil El Aynaoui

Samir El Mourabet

Oussama Targhalline

Mohamed Rabie Hrimat

Brahim Diaz

Yassine Gessime

Chemsdine Talbi

Ayoub El Kaabi

Yassir Zabiri

Soufiane Rahimi

Abdessamad Ezzalzouli

Amine Adli

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Grupo do Brasil na Copa

GRUPO C - Copa do Mundo 2026

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Marrocos é do mesmo grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

🏆Campeões mundiais sub-20 ganham oportunidade na seleção do Marrocos

Três atletas que conquistaram o título mundial sub-20 sob o comando de Ouahbi aparecem entre os estreantes. O zagueiro Ismaël Baouf, do Cambuur, da Holanda, foi chamado pela primeira vez. O ponta Gessime Yassine, do Strasbourg, da França, também integra o grupo de novatos. O centroavante Yassir Zabiri, do Rennes, da França, completa o trio de campeões mundiais juvenis convocados.