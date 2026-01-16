Brahim Díaz: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Brahim Díaz se tornou um dos jogadores mais comentados nas últimas semanas por suas atuações recentes. Durante a Copa Africana de Nações, realizado entre dezembro e janeiro, o meia se tornou um dos protagonistas da competição pela seleção de Marrocos, cenário diferente que vive no Real Madrid, em que é apenas coadjuvante em um elenco estrelado e sem oportunidades entre os titulares.

Com o desempenho apresentado na seleção marroquina, que irá enfrentar o Brasil na Copa do Mundo de 2026, o nome de Brahim Díaz se destacou, com muitos debates sobre o jogador, que não consegue espaço no time da capital da Espanha. Muitos dizem que o meia seria protagonista em outros clubes, porém, o quanto é verdade essa afirmação? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

Começo de carreira ⚽

Brahim Abdelkader Díaz nasceu em Málaga, no dia 3 de agosto de 1999, mas seu talento precoce o colocou no centro de uma guerra de gigantes antes mesmo da adolescência. Criado na base do Málaga, o jovem despertou o interesse imediato de Barcelona e Real Madrid. O clube catalão chegou a ter um acordo com a família em 2011, mas as exigências financeiras do Málaga e a entrada agressiva do Manchester City mudaram o rumo da história.

Em 2013, por cerca de 300 mil libras, Brahim rumou à Inglaterra. Sob a tutela de Manuel Pellegrini e, posteriormente, a observação de Pep Guardiola, ele estreou profissionalmente em 2016, com apenas 17 anos. No City, fez parte do elenco campeão da Premier League em 2017-18, mas a forte concorrência no estrelado time inglês o fez buscar novos ares para não estagnar.

Brahim Díaz em ação pelo Manchester City (Foto: Divulgação / Manchester City)

Passagem no Milan ⚫🔴

Em 2019, o Real Madrid pagou 17 milhões de euros para repatriar a joia. No entanto, foi na Itália que Brahim "se formou" como jogador de elite. Emprestado ao Milan por três temporadas (2020 a 2023), ele herdou a camisa 10 e foi protagonista na conquista do Scudetto em 2021-22, quebrando um jejum de 11 anos do clube rossonero.

No Milan, Brahim acumulou 124 jogos, 18 gols e 16 assistências. Mais do que números, ele desenvolveu a capacidade de decidir jogos grandes, como na vitória sobre o Tottenham e Milan na Champions League 2022-23. Tornou-se, ao lado de Cristiano Ronaldo e Danilo, um dos poucos jogadores a conquistar os títulos nacionais de Inglaterra, Espanha e Itália.

Brahim Díaz em apresentação ao Real Madrid (Foto: Reprodução)

Retorno ao Real Madrid ⚪⚪

De volta ao Real Madrid em 2023, Brahim renovou seu contrato até 2027. No clube, o jogador é considerado um "reserva de luxo" que está sempre disponível para jogo, pois raramente sofre com lesões. Mesmo sendo mais utilizado em nas etapas finais, em janeiro de 2024, protagonizou um belo gol na semifinal da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, marcando do meio-campo após uma arrancada que superou o goleiro Jan Oblak.

Outro destaque foi sua atuação na Champions League contra o RB Leipzig, onde marcou um golaço após driblar vários defensores, sendo eleito o "Homem do Jogo". Ao todo, com a camisa do Real Madrid, Brahim soma 139 jogos, com 21 gols e 23 assistências. Em conquistas, o meia conquistou mais uma La Liga e uma Champions League, ambas conquistadas em 2023-24.

Brahím comemora gol contra o Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

Mudança na nacionalidade

A trajetória internacional de Brahim é digna de roteiro de cinema. Após marcar um gol em sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2021, o jogador nunca recebeu as garantias que desejava do técnico Luis de la Fuente. Em março de 2024, optou por defender Marrocos, país de origem de seu pai.

A decisão mudou o patamar da seleção africana. Em 2025, Brahim liderou Marrocos na quebra do recorde mundial de vitórias consecutivas por uma seleção, atingindo 19 triunfos seguidos. Na Copa Africana de Nações (AFCON) de 2025, foi o artilheiro das Eliminatórias e fez história ao marcar em todos os jogos da fase de grupos, totalizando 13 gols em apenas 21 jogos pelo país até o início de 2026.

Brahim Díaz comemora gol marcado por Marrocos contra Mali, na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Afinal, Brahim Díaz é craque ou só mídia? 🤔

Na análise final do "É craque ou só mídia?", Brahim Díaz não pode ser considerado um craque e também um midiático por ser jogador do Real Madrid. Porém, é um jogador subestimado. Ambidestro e com agilidade, o marroquino poderia mostrar o protagonismo que apresenta na seleção em outro clube com menos estrelas.

Com apenas 26 anos, o jogador poderia se destacar em times em que seria titular na maior parte do tempo. Um retorno ao Milan, ou clubes da Premier League — Aston Villa, Tottenham ou Newcastle — seriam bons destinos para o meia ser titular e ter a chance de demonstrar o futebol apresentado na Copa Africana de Nações.

Brahim Díaz celebra gol de Marrocos sobre Comores, na Copa Africana de Nações (Foto: Paul Ellis/AFP)

