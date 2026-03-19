O Vasco venceu o Fluminense por 3 a 2 na noite de quarta-feira (18), no Maracanã, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão. Após sair atrás por 2 a 0, o Time da Virada reagiu e marcou três gols, sendo o último nos acréscimos, anotado por Thiago Mendes. Após o apito final, o herói foi presenteado pelo árbitro Raphael Claus com os cartões amarelo e vermelho como recordação.

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Nas redes sociais, a esposa do atleta, Kelly Mendes, gravou um vídeo para contar a curiosidade do presente recebido e afirmou, em tom bem-humorado, que nunca havia visto algo semelhante. Abaixo, veja o conteúdo:

— Thiago chegou em casa com o cartão do jogo. O juiz (Raphael Claus) deu de presente para ele (Thiago Mendes). Ele estava me contando aqui. Olha o cartão amarelo que ele ganhou. Mas esse cartão eu estou vendo meio laranja, não é vermelho, não. Será que estou daltônica? E o amarelo é meio esverdeado — disse a esposa do jogador do Vasco.

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Referência técnica e psicológica 💢

Com passagens por Goiás, São Paulo, Lille, Lyon e Al-Rayyan, Thiago Mendes chegou ao Vasco em julho de 2025 e soma 27 atuações e dois gols até aqui. Sob o comando de Renato Gaúcho, tornou-se capitão da equipe. O volante já figurava entre as lideranças internas do elenco desde a temporada anterior e assumiu a braçadeira após a decisão do treinador de não atribuir a função a goleiros, caso de Léo Jardim, que ocupava o posto anteriormente.

Na partida contra o Fluminense, o gol de Thiago saiu de cabeça após cruzamento de Johan Rojas, e o volante foi um dos destaques ao longo do jogo. Além disso, manteve diálogo constante com a arbitragem e atuou como representante da equipe nas reclamações durante a partida.

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Com o resultado, o Vasco subiu para a décima posição na tabela: são oito pontos em sete rodadas, em uma reação significativa após ocupar a lanterna antes da chegada de Renato ao comando técnico. A campanha registra duas vitórias, dois empates e três derrotas, com 11 gols marcados e 12 sofridos. O próximo compromisso será contra o Grêmio, pela oitava rodada, em São Januário, no domingo (22), às 16h (de Brasília).

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