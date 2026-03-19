Se o Brasil é o país do futebol e da malandragem, pode-se dizer que Alan Saldívia - reforço do Vasco para temporada - já é quase um brasileiro. Na vitória de virada do Vasco sobre o Fluminense, o zagueiro chamou atenção da torcida por um gesto que esbanjou experiência para gastar tempo do duelo que pegava fogo no Maracanã.

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Fluminense sai na frente, mas Vasco reage e vira clássico no Maracanã

O Tricolor abriu 2 a 0 no placar, com gols de Agustín Canobbio e Hércules, mas o Gigante da Colina reagiu e buscou os três pontos com Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes.

O Fluminense abriu 2 x 0 no primeiro tempo e manteve certo equilíbrio no jogo até meados do segundo tempo. Contudo, o jogo ganhou contornos dramáticos na reta final. Com a torcida do Vasco, esmagadora maioria no estádio, empurrando o Gigante da Colina. Aos 42 minutos, Cuiabano fez lançamento preciso para a segunda trave, e Spinelli apareceu livre para cabecear no canto e empatar.

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Aos 49 minutos, quando mais uma vez o resultado parecia definido, Rojas cruzou na medida para Thiago Mendes, que testou firme para as redes, decretando a virada do Vasco em um desfecho eletrizante no Maracanã.

Vasco arranca virada eletrizante contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Juliandresson SIlva/Photo Premium/Gazeta Press)

O que vem por aí

No domingo (22), o treinador Renato Gaúcho reencontra mais um clube no qual foi ídolo. O Vasco recebe o Grêmio, em São Januário, às 16h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília).

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