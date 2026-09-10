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Grêmio decide semifinal da Copa do Brasil fora de casa; veja números

Grêmio encara o Atlético-MG na semifinal da competição

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/09/2026 11:31
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Carlos Vinicius marcou dois gols na classificação do Grêmio, na Copa do Brasil
Carlos Vinicius marcou dois gols na classificação do Grêmio, na Copa do Brasil (Foto: Leonardo Mayer/Ag. F8/Folhapress)

A Confederação Brasileira de Futebol definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Os confrontos acontecem entre os dias 1º de novembro e 8 de novembro. Atlético e Grêmio decidem quem vai à final, junto a Vasco e Palmeiras. O Grêmio joga a ida em casa, mas resolve na Arena MRV, em Minas Gerais.

O Grêmio chega à Copa do Brasil com um desempenho perfeito como mandante em 2026. Nas três partidas disputadas em casa pela competição, o time venceu todas e soma 100% de aproveitamento. Fora de seus domínios, foram uma vitória e dois empates, com 56% de aproveitamento.

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O desempenho atual também contrasta com o histórico recente do clube na competição. Somando as campanhas de 2023, 2024 e 2025, o Grêmio disputou 18 partidas, com cinco vitórias, dez empates e três derrotas, alcançando 46% de aproveitamento.

Entre os quatro times analisados, o Grêmio é o que mais empatou no recorte das últimas três edições, mas também apresenta o menor número de derrotas. Em 2026, porém, a equipe mantém uma campanha invicta fora de casa e aproveitamento máximo como mandante. Ou seja, pode usar o fator casa como auxílio para chegar com vantagem no confronto de volta.

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Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil
Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Confrontos das semifinais

  • Grêmio x Atlético-MG
  • Vasco x Palmeiras

As semifinais estão previstas para os dois primeiros domingos de novembro. Os jogos de ida serão disputados no dia 1º de novembro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 8 de novembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A final da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local ainda a ser confirmado. Além do título, o campeão garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores e na Supercopa do Brasil. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na segunda fase eliminatória da Libertadores.

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