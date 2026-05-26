Atlético-MG reencontra o Juventude na Copa do Brasil após dez anos e campanha que 'bateu na trave'

O Atlético terá pela frente o Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes já se enfrentaram anteriormente pela competição, em um confronto decidido nos pênaltis e marcado pela atuação decisiva de um ídolo atleticano e pelo gol de um dos grandes xodós da torcida na época. Naquele mesmo ano, o Galo bateu na trave e terminou com o vice-campeonato do torneio.

O Atlético terá pela frente o Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes já se enfrentaram anteriormente pela competição, em um confronto decidido nos pênaltis e marcado pela atuação decisiva de um ídolo atleticano e pelo gol de um dos grandes xodós da torcida na época. Naquele mesmo ano, o Galo bateu na trave e terminou com o vice-campeonato do torneio.

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Atlético e Juventude se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil de 2016. O duelo foi equilibrado, com placares apertados nos dois jogos, e a vaga acabou sendo definida apenas nas penalidades.

Na partida de ida, disputada no Mineirão, o Atlético conseguiu abrir vantagem mínima ao vencer por 1 a 0. O gol foi marcado por Lucas Pratto, atacante muito querido pela torcida atleticana não apenas pelos gols, mas também pela entrega e raça demonstradas em campo.

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No jogo de volta, em Caxias do Sul, o Galo encarou não só a pressão da torcida adversária, mas também um gramado pesado por conta da chuva. E o cenário ficou ainda mais complicado logo no início: o Juventude empatou o confronto com apenas 30 segundos de partida. Mesmo pressionado, o Atlético conseguiu segurar o resultado agregado e levou a decisão para os pênaltis.

Foi então que apareceu a figura de Victor. Ídolo histórico do clube, o goleiro voltou a ser decisivo em disputas de penalidades, defendeu duas cobranças e garantiu a vitória atleticana por 4 a 2, classificando o Galo para a semifinal.

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Na sequência, o Atlético eliminou o Internacional e avançou à final da competição, onde enfrentou outro clube do Sul: o Grêmio. No duelo decisivo, o time mineiro perdeu o jogo de ida por 3 a 1 e empatou por 1 a 1 na volta, ficando com o vice-campeonato.

A partida decisiva ficou marcada também pelo famoso "gol que Pelé não fez", de Cazares. O equatoriano arriscou do meio-campo e marcou um golaço histórico, mas que acabou não sendo suficiente para evitar o título gremista.

Victor em Juventude x Atlético 2016 (Foto Bruno Cantini / Atlético)

Atlético x Juventude oitavas 2026

Atlético e Juventude se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. O confronto de ida será disputado em Belo Horizonte, na casa do Galo, com datas-base nos dias 1º e 2 de agosto. Já a partida de volta acontece em Caxias do Sul, com datas previstas para os dias 5 e 6 de agosto.

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