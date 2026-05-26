Relembre os últimos confrontos de Palmeiras x Fortaleza na Copa do Brasil

O Palmeiras terá o Fortaleza como adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (26) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foi definido que o Verdão fará a primeira partida em casa e decidirá uma vaga nas quartas no Castelão, na capital cearense. As datas base dos jogos são 1º e 5 de agosto, após a disputa da Copa.

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O duelo entre as equipes não é inédito na Copa do Brasil. Em 2023, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza também pelas oitavas de final da competição e se classificou para as quartas. No jogo de ida, o alviverde aplicou 3 a 0 em casa com gols de Raphael Veiga, Richard Rios e Bruno Tabata. A larga vantagem deu tranquilidade ao time de Abel Ferreira, que perdeu no Castelão por 1 a 0, gol de Martín Lucero, mas garantiu vaga na fase seguinte do mata-mata.

Esse é o único confronto entre Palmeiras e Fortaleza na Copa do Brasil. No total, as equipes já se enfrentaram 27 partidas na história, sendo 25 delas por Campeonatos Brasileiros. No recorte geral, o alviverde tem 12 vitórias, sete empates, além de oito vitórias para o lado do Leão do Pici.

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Como o Fortaleza está na temporada

Após cair para a Série B do Brasileirão em 2025, o Fortaleza faz campanha de recuperação e briga na parte de cima da tabela da segunda divisão. Atualmente, o time ocupa a 5ª colocação na tabela com 18 ponto somados, apenas dois atrás do atual líder São Bernardo.

A equipe foi campeã estadual neste ano e tem um ótimo aproveitamento de desempenho sob o comando de Tiago Carpini, contratado para assumir a equipe em 2026. No ano, o Fortaleza tem 33 jogos e soma 67,7% de aproveitamento. São 19 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas até aqui.

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Em casa, o aproveitamento sobe para 81,3%, com 12 vitórias, 13 empates e uma derrota. O tricolor cearense marcou 33 gols e sofreu outros 13. Fora do Castelão, o percentual de desempenho cai para 54,9%, com sete vitórias, sete empates e três derrotas. O time marcou 12 vezes e sofreu 11 gols.

Os números em casa e fora contemplam os jogos do estadual, Brasileirão Série B e a Copa do Nordeste. Atualmente, a equipe está nas semifinais do torneio regional e perdeu a partida de ida para o Sport por 2 a 1, no Castelão. O jogo de volta será nesta quarta-feira (27), na Ilha do Retiro, em Recife, e pode garantir o time cearense na terceira decisão nos últimos cinco anos. O Leão do Pici foi campeão nas duas últimas finais que chegou, 2022 e 2024, e tem três troféus no total.

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025. (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Veja todos os confrontos da história entre Palmeiras x Fortaleza

Palmeiras 4 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2025 - Rodada 24

Fortaleza 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2025 - Rodada 5

Palmeiras 2 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2024 - Rodada 31

Fortaleza 3 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2024 - Rodada 12

Fortaleza 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2023 - Rodada 35

Palmeiras 3 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2023 - Rodada 16

Fortaleza 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil 2023 - Oitavas de final

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza - Copa do Brasil 2023 - Oitavas de final

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2022 - Rodada 35

Fortaleza 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2022 - Rodada 16

Fortaleza 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2021 - Rodada 34

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza - Brasileirão 2021 - Rodada 15

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2020 - Rodada 36

Fortaleza 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2020 - Rodada 17

Fortaleza 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2019 - Rodada 20

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2019 - Rodada 1

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2006 - Rodada 34

Fortaleza 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2006 - Rodada 15

Fortaleza 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2005 - Rodada 33

Palmeiras 1 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2005 - Rodada 12

Palmeiras 6 x 0 Fortaleza - Brasileirão 1986 - Grupo D

Fortaleza 3 x 3 Palmeiras - Brasileirão 1984 - Grupo K

Palmeiras 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão 1984 - Grupo K

Fortaleza 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 1978 - Grupo E

Fortaleza 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão 1974 - Grupo B

Palmeiras 8 x 2 Fortaleza - Taça Brasil 60 - Final

Fortaleza 1 x 3 Palmeiras - Taça Brasil 60 - Final

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