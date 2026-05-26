Relembre os últimos confrontos de Cruzeiro x Chapecoense na Copa do Brasil

Na manhã desta terça-feira (26), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. No chaveamento, o Cruzeiro irá confrontar a Chapecoense, equipe que enfrentou no último fim de semana.

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As partidas serão disputadas apenas após a Copa do Mundo, nas duas primeiras semanas de agosto. Após sorteio, ficou definido que o Cabuloso faz a segunda partida no Mineirão. As datas base para os duelos são 2 e 5 de agosto, sendo os classificados definidos em menos de seis dias.

Sorteio do mando de campo das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Esta será a terceira vez que os clubes se encontram na competição. Antes, mineiros e catarinenses se enfrentaram em 2012 e 2017. A Raposa passou ilesa pelos quatro jogos, com duas vitórias e dois empates.

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No primeiro enfrentamento, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 em Chapecó, em jogo com gols de Walter e Souza. Na partida de volta, o Cabuloso goleou por 4 a 1, com gols de Thiago Carvalho, Anselmo Ramon e Wellington Paulista (2x).

Posteriormente, em 2017, os clubes voltaram a se enfrentar, desta vez pelas oitavas de final. Com placares mais modestos, o duelo foi decidido na ida, com vitória celeste por 1 a 0 garantida pelo gol de Raniel.

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Confira histórico de Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil

Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro - 2ª fase - 2012

Cruzeiro 4 x 1 Chapecoense - 2ª fase - 2012

Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense - oitavas de final - 2017

Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro - oitavas de final - 2017

Histórico recente de Cruzeiro x Chapecoense

24/05/2026 – Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense – Brasileirão 2026

13/08/2022 – Cruzeiro 1x1 Chapecoense – Série B 2022

30/04/2022 – Chapecoense 0x2 Cruzeiro – Série B 2022

24/11/2020 – Chapecoense 0x1 Cruzeiro – Série B 2020

20/08/2020 – Cruzeiro 0x1 Chapecoense – Série B 2020

13/10/2019 – Chapecoense 1x1 Cruzeiro – Brasileirão 2019

26/05/2019 – Cruzeiro 1x2 Chapecoense – Brasileirão 2019

21/10/2018 – Cruzeiro 3x0 Chapecoense – Brasileirão 2018

09/06/2018 – Chapecoense 2x0 Cruzeiro – Brasileirão 2018

10/09/2017 – Chapecoense 1x2 Cruzeiro – Brasileirão 2017

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