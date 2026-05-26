Vasco reencontra Fluminense na Copa do Brasil e terá baixa importante nas oitavas

O clássico entre Vasco e Fluminense está de volta à Copa do Brasil. O sorteio das oitavas de final definiu o reencontro dos rivais cariocas na competição nacional, repetindo o confronto da semifinal da edição passada, quando o Cruz-Maltino levou a melhor nos pênaltis e avançou de fase.

continua após a publicidade

O Vasco, porém, já sabe que terá um desfalque importante para o duelo. O volante e capitão Thiago Mendes foi expulso na partida da quinta fase contra o Paysandu e está suspenso do primeiro jogo do clássico. O confronto terá mando vascaíno na ida, enquanto a decisão acontecerá com mando tricolor.

➡️ CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026; veja duelos

Histórico do Vasco x Fluminense na Copa do Brasil

Esta será a quarta vez que Vasco e Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil. No retrospecto geral, o Cruz-Maltino leva vantagem: em três confrontos eliminatórios anteriores, avançou em duas oportunidades, enquanto o Tricolor passou de fase uma vez. Em seis partidas disputadas, foram três empates, duas vitórias vascaínas e apenas uma tricolor.

continua após a publicidade

O primeiro encontro aconteceu nas oitavas de final da edição de 2000. No jogo de ida, no Maracanã, as equipes empataram por 2 a 2 em uma partida marcada pela intensidade e por três expulsões. Agnaldo e Magno Alves marcaram para o Fluminense, enquanto Edmundo anotou os dois gols do Vasco. Na volta, em São Januário, novo empate, desta vez por 1 a 1. Pedrinho, atual presidente do Vasco, marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Régis fez o gol tricolor. Com o critério do gol fora de casa, vigente na época, o Fluminense avançou.

💰 Aposte em +8.5 escanteios em Vasco da Gama x Barracas Central @1.70

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O reencontro veio em 2006, pela semifinal. Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo, com gols de Valdiram e Petkovic, o Vasco venceu a volta com gol decisivo de Edílson "Capetinha" e garantiu vaga na final daquela edição.

O capítulo mais recente do clássico aconteceu na semifinal da Copa do Brasil de 2025. Na partida de ida, o Vasco venceu por 2 a 1, de virada, com participação decisiva de Rayan no gol da vitória. Já na volta, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Kevin Serna — a única vitória tricolor sobre o rival na história do confronto pela competição. Nos pênaltis, o Gigante da Colina levou a melhor ao vencer por 4 a 3 e avançar à decisão.

Puma Rodríguez bateu o pênalti decisivo na classificação do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.