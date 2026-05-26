Fluminense e Vasco vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2026. O confronto foi definido em sorteio, na sede da CBF, no fim da manhã desta terça-feira (26). Nas redes sociais, torcedores das duas equipes reagiram ao duelo.

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Em 2025, Fluminense e Vasco se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil, e o Cruz-Maltino levou a melhor nas penalidades máximas. Na final, o Gigante da Colina perdeu para o Corinthians, no Maracanã, e ficou com o vice-campeonato.

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Nas redes sociais, torcedores de Vasco e Fluminense reagiram a mais um duelo entre os rivais na Copa do Brasil. A grande maioria deixou claro que preferia um adversário mais acessível nas oitavas de final. Veja os comentários abaixo:

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Vasco superou o Fluminense na Copa do Brasil em 2025 (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Veja os comentários sobre o duelo

Relembre como foi a semifinal entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil 2025

Foi um duelo recheado de ótimos ingredientes para um grande clássico decisivo. Arquibancada lotada, lindas festas das torcidas e muita disputa pela bola, principalmente na faixa central do gramado. Após a emoção do jogo de ida, decidido no fim com gol de Vegetti para dar vitória ao Vasco por 2 a 1, a volta seguiu o mesmo roteiro.

O Vasco, mesmo com a vantagem, foi quem deu as cartas no início da partida levando perigo à meta defendida por Fábio, com chegada de Rayan e finalização de Andrés Gómez, de longa distância. O Fluminense, quando cresceu e passou a se lançar ao ataque, teve uma contribuição luxuosa do adversário. Atrás, Fábio estava garantindo e teve mais uma exibição de gala.

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O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa. Canobbio recebeu pela direita, cruzou por baixo e Everaldo desviou para carimbar a trave de Léo Jardim. Na sobra do lance, Paulo Henrique, lateral-direito do Cruz-Maltino, tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol para balançar a rede e marcar contra.

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As mudanças de ambos os lados não surtiram efeito. Ganso e John Kennedy não conseguiram mudar o panorama do Flu, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura pouco participaram. Entre trocas de ataques e muita tensão, a decisão foi para os pênaltis. E melhor para o Gigante da Colina, que foi frio mais uma vez na marca da cal na Copa do Brasil de 2025. Grande jogo entre Vasco e Fluminense.