Hugo Souza revela sonho com a Copa do Mundo e desabafa: 'Estava desempregado'

O goleiro Hugo Souza vive a expectativa de disputar a semifinal da Copa do Brasil e, de quebra, mostrar serviço ao técnico Carlo Ancelotti, de olho em uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Hugo Souza destacou a importância do título conquistado pelo Corinthians e comparou sua trajetória à de outros clubes de maior estrutura. O goleiro ressaltou que vencer em um cenário desafiador, com um elenco menor e superando adversidades ao longo da temporada, dá reconhecimento e prepara para conquistas ainda maiores.

— Concorrência é gigantesca. Estamos falando de grandes goleiros, multicampeões. Mas acredito que um título como esse te credencia a ser visto de outra forma. Ganhar no Flamengo é um pouco mais… Sem querer diminuir. Mas eles têm um elenco maior, qualificado, clube mais estruturado. Mas ganhar aqui, com tudo que a gente passou nesse ano, pelo contexto… é diferente. Você se credencia a coisas grandes. Ganha casca de um processo doloroso e tem a recompensa no final — disse Hugo Souza.

O goleiro ainda revelou que a Copa do Mundo sempre foi um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina. Por fim, desabafou sobre um momento difícil na carreira, quando estava sem clube e com o futuro incerto.

— Sendo muito sincero, Copa do Mundo é um sonho. Todo mundo que inicia a trajetória no futebol pensa nisso. Penso nisso todos os dias. Já sonhava com Seleção lá atrás, desde garoto. Hoje, poder vivenciar isso, viver de verdade esse momento, espero que não seja só um momento, e sim uma rotina. Sonhei coisas que eu vivo hoje. Que seja um sonho, que vire rotina. Fui convocado quatro vezes com o Mr. Ancelotti, felicidade muito grande. Vou trabalhar, me dedicar muito, o Corinthians tem uma parte muito grande nisso. O tamanho aqui é absurdo. Sou muito feliz, grato.

— Há um ano e meio estava desempregado, e só tenho que agradecer por sonhar com Copa do Mundo hoje. Título como esse te credencia a sonhar com coisas grandes.

Hugo Souza durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Hugo Souza deixa Brasileirão no "passado"

O Corinthians encerrou o Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1 contra o Juventude, neste domingo (7), na Neo Química Arena. Após a partida, a torcida presente no estádio protestou contra atuação e entoou: 'quarta-feira é guerra'.

O grito se refere à semifinal da Copa do Brasil, principal objetivo no restante da temporada. Na quarta-feira (7), o Corinthians encara o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida do duelo eliminatório.

— É um contexto diferente. Erros no Brasileiro, com muitos desfalques. Agora é uma situação diferente, todo mundo pronto para jogar. Eu estava fora. São contextos diferentes. A Copa tem sido diferente. Conseguimos nos portar de uma forma que conseguimos jogar, sendo melhor que os adversários. Nos jogos de Copa apresentamos isso. Vamos trabalhar da mesma forma — comentou.

— Sendo bem sincero, tudo que a gente tinha que falar sobre o Brasileiro já falamos. Não foi como queríamos. A gente precisa se cobrar para melhorar na próxima temporada. Brigar por Libertadores, título, temos condições disso. Ano que vem, pensaremos no Brasileiro, que começa em janeiro. Agora nossa cabeça está voltada para a Copa do Brasil — completou.