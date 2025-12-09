O contrato do volante Maycon com o Corinthians se encerra no final de 2025. Embora não descarte uma possível permanência, o camisa 7 do Timão vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil e, assim, deixar sua marca na história do clube.

Isso, porém, não significa que Maycon tenha como meta se tornar um ídolo do Corinthians. Segundo o volante, o principal objetivo ao vestir a camisa alvinegra é conquistar o respeito da torcida.

— Eu nunca pensei em ser ídolo, nem gosto de entrar nessa discussão. Para mim, são poucos jogadores que atingiram esse nível. Mas, você vir da base, viver o que eu vivi e fechar um ciclo, porque pode acabar, com cinco títulos, é uma coisa que pelo menos eu vou ter o respeito do torcedor. Não quis ser ídolo, quis ser respeitado pelo meu trabalho — disse Maycon.

O Corinthians chegou a formalizar uma proposta para renovar o empréstimo de Maycon junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para a próxima temporada. Com a guerra entre Ucrânia e Rússia, a Fifa permite que jogadores de clubes de ambos os países suspendam seus contratos de forma unilateral até meados de 2026, o que pode favorecer o clube alvinegro nas negociações.

No entanto, o Timão enfrenta um imbróglio financeiro com a equipe ucraniana. Em fevereiro, a Fifa condenou o Corinthians a pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões) ao Shakhtar por dívidas relativas ao empréstimo de Maycon.

O clube não quitou os valores combinados para 2023 e 2024, e o processo ainda tramita na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Em caso de decisão desfavorável, o Corinthians corre o risco de receber um novo transfer ban.

— Eu ficaria feliz se conseguisse permanecer, mas eu também sei que, se eu for embora, eu gostaria de ir embora com título. Minha primeira passagem, quando eu vou embora em 2018, eu vou embora com título paulista. É um título muito marcante para mim. Mas um título de Copa do Brasil tem um peso muito grande para a história do clube. O clube tem três títulos de Copa do Brasil e eu gostaria de participar de um quarto — afirmou.

Maycon falou sobre futuro no Timão (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Maycon ainda revelou a dificuldade de lidar com a indefinição sobre seu futuro no Corinthians e como aprendeu a viver um dia de cada vez.

— Eu aprendi com as minhas lesões a viver dia após dia. Gostaria de saber se vou ficar ou não, minha família gostaria, todo mundo gostaria. Mas eu não consigo, neste momento, responder isso. Eu gostaria muito de saber, porque para o jogador é muito importante saber o que vai ser o ano que vem. Nós já estamos em dezembro e eu não sei o que vai acontecer. Eu aprendi a viver assim. Focar na segunda, na terça e na quarta-feira nós temos jogo importante — concluiu.

Maycon pelo Corinthians na primeira passagem:

105 jogos (88 titular) 8 gols 6 assistências 86% acerto no passe 1.0 passe decisivo por jogo 1.4 finalizações por jogo 1.4 interceptações por jogo 1.4 desarmes por jogo 2.3 duelos ganhos por jogo 4.4 bolas recuperadas por jogo 0.8 faltas por jogo Nota Sofascore 6.92

Maycon pelo Corinthians na segunda passagem:

136 jogos (96 titular) 10 gols 7 assistências 86% acerto no passe 0.7 passes decisivos por jogo 0.6 finalizações por jogo 0.7 interceptações por jogo 1.1 desarmes por jogo 2.0 duelos ganhos por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 0.7 faltas por jogo Nota Sofascore 6.80

Maycon pelo Corinthians: