Tironi no Lance!: Rui Costa e Rafinha são os responsáveis pelo restante da temporada do São Paulo
Crespo parece ser o único no clube com a noção da situação do São Paulo
Parecia até que um hacker havia invadido as redes sociais do São Paulo. Mas era verdade o anúncio postado no início da tarde desta segunda-feira (9): Hernán Crespo foi demitido do cargo de treinador do
time, vice-líder do Brasileiro.
A apuração dá conta de que a decisão foi de Rui Costa, diretor-executivo de futebol do clube, e de Rafinha, gerente de futebol. A ideia foi avalizada pelo presidente Harry Massis.
Os motivos vazados oportunamente por pessoas do clube: relacionamento ruim com jogadores, problemas no planejamento para o restante da temporada e entrevistas dadas, sobretudo a última para o programa "Bola da Vez" da ESPN Brasil.
Nesta entrevista, que nem sequer foi ao ar ainda, Crespo dizia que o São Paulo vai demorar para atingir o patamar em que estão Flamengo e Palmeiras, por exemplo, e que ele, pessoalmente, provavelmente não
será o treinador quando isso acontecer.
Crespo sempre teve um discurso transparente
Crespo só disse verdades e parece ser o único no clube com a noção da situação do São Paulo. Mas na visão da diretoria, Crespo diminuiu o potencial do elenco.
A avaliação dos cartolas parece desastrada sob vários aspectos. O primeiro, óbvio, é que o time é vice-líder do Brasileiro e o trabalho que tem sido visto em campo é bom e com perspectiva de melhora.
Mas o segundo motivo é o mais importante: ao demitir um treinador com este trabalho e esta aprovação da torcida, a troca se torna muito mais difícil.
O novo treinador do São Paulo será Roger Machado, que já chega com uma imensa rejeição. Teria de ser um nome suficientemente grande ao ser comparado com Crespo (não é). E terá de entregar um desempenho melhor do que o argentino ao fim da temporada. Não apenas pelo seu último
trabalho, mas pela sua carreira inteira, não é provável que aconteça.
Não se sabe se os cartolas calcularam este risco ao demitir Crespo
O fato é que a partir de agora o que acontecer em campo terá as digitais de duas pessoas: Rui Costa e Rafinha. O diretor-executivo, que causou boa impressão a partir de entrevistas que passou e de renovações de contratos de jogadores, agora definitivamente está em evidência (e não pelos motivos mais nobres).
Já Rafinha, que só foi visto na sua coletiva de apresentação e nos vídeos de bastidores depois das vitórias (em que ele aparecia mais do que o ex-treinador) agora terá obrigação de vir a público explicar o
movimento que tomou e de levar o time com ótimo desempenho até o fim da temporada.
Quem não tem culpa nenhuma é Roger Machado, que chega com um peso
enorme nas costas.
