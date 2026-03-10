Conteúdo Especial

Parecia até que um hacker havia invadido as redes sociais do São Paulo. Mas era verdade o anúncio postado no início da tarde desta segunda-feira (9): Hernán Crespo foi demitido do cargo de treinador do

time, vice-líder do Brasileiro.

A apuração dá conta de que a decisão foi de Rui Costa, diretor-executivo de futebol do clube, e de Rafinha, gerente de futebol. A ideia foi avalizada pelo presidente Harry Massis.

Os motivos vazados oportunamente por pessoas do clube: relacionamento ruim com jogadores, problemas no planejamento para o restante da temporada e entrevistas dadas, sobretudo a última para o programa "Bola da Vez" da ESPN Brasil.

Nesta entrevista, que nem sequer foi ao ar ainda, Crespo dizia que o São Paulo vai demorar para atingir o patamar em que estão Flamengo e Palmeiras, por exemplo, e que ele, pessoalmente, provavelmente não

será o treinador quando isso acontecer.

Rui Costa, diretor-executivo de futebol do São Paulo, em coletiva (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Crespo sempre teve um discurso transparente

Crespo só disse verdades e parece ser o único no clube com a noção da situação do São Paulo. Mas na visão da diretoria, Crespo diminuiu o potencial do elenco.

A avaliação dos cartolas parece desastrada sob vários aspectos. O primeiro, óbvio, é que o time é vice-líder do Brasileiro e o trabalho que tem sido visto em campo é bom e com perspectiva de melhora.

Mas o segundo motivo é o mais importante: ao demitir um treinador com este trabalho e esta aprovação da torcida, a troca se torna muito mais difícil.

O novo treinador do São Paulo será Roger Machado, que já chega com uma imensa rejeição. Teria de ser um nome suficientemente grande ao ser comparado com Crespo (não é). E terá de entregar um desempenho melhor do que o argentino ao fim da temporada. Não apenas pelo seu último

trabalho, mas pela sua carreira inteira, não é provável que aconteça.

Não se sabe se os cartolas calcularam este risco ao demitir Crespo

O fato é que a partir de agora o que acontecer em campo terá as digitais de duas pessoas: Rui Costa e Rafinha. O diretor-executivo, que causou boa impressão a partir de entrevistas que passou e de renovações de contratos de jogadores, agora definitivamente está em evidência (e não pelos motivos mais nobres).

Já Rafinha, que só foi visto na sua coletiva de apresentação e nos vídeos de bastidores depois das vitórias (em que ele aparecia mais do que o ex-treinador) agora terá obrigação de vir a público explicar o

movimento que tomou e de levar o time com ótimo desempenho até o fim da temporada.

Quem não tem culpa nenhuma é Roger Machado, que chega com um peso

enorme nas costas.

