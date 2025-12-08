O Corinthians vive a expectativa de contar com o meio-campista Rodrigo Garro e com o atacante Yuri Alberto para a semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. A partida será realizada nesta quarta-feira (10), no Mineirão, às 21h30.

A dupla do Timão participou nesta manhã de forma parcial com bola no CT Dr. Joaquim Grava, já de olho na partida. A informação foi confirmada pelo volante Maycon em entrevista coletiva.

Com isso, Dorival Júnior deve definir na última atividade desta terça-feira (9), antes da viagem para Minas Gerais, sobre a presença de ambos.

— Sobre Yuri e Garro, eles estão treinando parcial, não sei até que ponto está a transição. Não sei se estarão disponíveis para 90 minutos, mas torcemos para que eles joguem — disse Maycon.

O meia argentino vinha se recuperando de um estiramento no sóleo, músculo localizado na panturrilha, e ficou fora dos últimos dois jogos. Entretanto, Garro evoluiu na recuperação, participou de atividades em campo nos treinos recentes e tem chances de enfrentar o Cruzeiro.

Já o atacante sofreu uma inflamação no adutor da perna esquerda e também as últimas partidas. A situação do camisa 9 preocupa mais no CT Dr. Joaquim Grava, pois ele ainda não iniciou atividades em campo e será reavaliado até a data da decisão.

Rodrigo Garro, titular do meio-campo do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

"Guerra" na semifinal

O Corinthians encerrou o Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1 contra o Juventude, neste domingo (7), na Neo Química Arena. Após a partida, a torcida presente no estádio protestou contra atuação e entoou: 'quarta-feira é guerra'.

O grito se refere à semifinal da Copa do Brasil, principal objetivo no restante da temporada. Na quarta-feira (7), o Corinthians encara o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida do duelo eliminatório.

Após o empate com o Juventude, Dorival Júnior falou sobre a pressão vivida por um bom resultado na competição nacional e valorizou a campanha do Timão.

— A pressão nós convivemos diariamente. Não é maior, nem menos. A pressão sempre vai existir. Não chegamos aonde chegamos por acaso. Estamos em uma semifinal contra o Cruzeiro, que fez uma campanha bonita, tem grandes jogadores, um grande treinador, nós respeitamos muito, mas nós temos nossos pontos positivos e condições de fazer dois jogos nas melhores condições — disse o treinador em entrevista coletiva.