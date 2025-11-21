Tironi no Lance!: Qual é o verdadeiro São Paulo: o da diretoria ou de Crespo?
Derrotado pelo Corinthians, São Paulo vive fim de ano melancólico
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians venceu o São Paulo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro por 3 a 1..
Relacionadas
O Timão vive dias extremos: campeão paulista e com chance de conquistar a Copa do Brasil (está na semifinal) teve uma ótima vitória em um clássico contra um rival importante para retomar a confiança que andava perdida. Fora de campo é o inverso: a cada dia um escândalo mais escabroso e uma dívida que de R$ 2 bilhões.
➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas
Do outro lado, o São Paulo vai terminando a temporada de forma melancólica. As chances de Libertadores em 2026 escorrem pelos dedos, o elenco é fraco, o número de lesões destrói qualquer possibilidade de competição e o olhar para 2026 é um olhar de pavor, porque não há nenhum sinal de melhora.
E o que se vê no São Paulo são dois mundos completamente distantes dentro do próprio clube.
Explico: quarta-feira, um dia antes do clássico, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista em que, entre outras coisas, minimizou a carnificina que se tornou o clube que tem 13 jogadores entregues ao departamento médico. Ganhou mais um na derrota contra o Corinthians: Rafael Tolói, que voltava de um tempo no estaleiro e saiu de campo com um problema na coxa.
Rui Costa disse que algumas lesões importantes são raras como as que sofreram Luiz Gustavo (embolia pulmonar) e o trio de centroavantes Calleri, Andre Silva e Ryan Francisco (ruptura de ligamento do joelho). Completou dizendo que a atual diretoria adquiriu equipamentos que estão no topo entre os mais modernos e finalizou que a equipe humana da área de saúde do clube é excelente.
Crespo quer jogadores do São Paulo com saúde
Nesta quinta-feira, depois da derrota, o técnico Hernan Crespo deu entrevista e foi claro: "em 2026 eu quero jogadores com saúde".
Um dia antes, Rui Costa disse que hoje o São Paulo "é uma referência em muitos aspectos. E acredito que pela capacidade que nós tivemos, pela adversidade que encontramos lá em 2021, a capacidade que nós tivemos de encontrar soluções foi o que fez a gente voltar a ser uma referência. O São Paulo voltou a ser protagonista, a ganhar títulos e ganhar de times de maior investimento."
Na quinta, Crespo foi um pouco menos elogioso e disse: "2026 tem de ser muito melhor do que 2025".
Diante do que tem sido visto, não há muita dúvida sobre quem está com um olhar mais realista sobre o clube.
Tironi no Lance!: veja mais colunas
Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:
➡️Palmeiras tem dois jogos para voltar a sonhar com o Brasileiro
➡️Bruno Henrique escapa de gancho. E Vitor Roque?
➡️STJD entra em campo. Palmeiras reclama
➡️Palmeiras vence e tortura psicologicamente o Flamengo
➡️Palmeiras tem vantagem física sobre o Fla, mas a Data Fifa vem aí…
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias