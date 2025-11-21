O Corinthians venceu o São Paulo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro por 3 a 1..

O Timão vive dias extremos: campeão paulista e com chance de conquistar a Copa do Brasil (está na semifinal) teve uma ótima vitória em um clássico contra um rival importante para retomar a confiança que andava perdida. Fora de campo é o inverso: a cada dia um escândalo mais escabroso e uma dívida que de R$ 2 bilhões.

continua após a publicidade

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

Do outro lado, o São Paulo vai terminando a temporada de forma melancólica. As chances de Libertadores em 2026 escorrem pelos dedos, o elenco é fraco, o número de lesões destrói qualquer possibilidade de competição e o olhar para 2026 é um olhar de pavor, porque não há nenhum sinal de melhora.

E o que se vê no São Paulo são dois mundos completamente distantes dentro do próprio clube.

São Paulo perdeu de 3 a 1 para o Corinthians (Foto: Fábio Giannelli/Digital Sports Press/Gazeta Press) <br><br>

Explico: quarta-feira, um dia antes do clássico, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista em que, entre outras coisas, minimizou a carnificina que se tornou o clube que tem 13 jogadores entregues ao departamento médico. Ganhou mais um na derrota contra o Corinthians: Rafael Tolói, que voltava de um tempo no estaleiro e saiu de campo com um problema na coxa.

continua após a publicidade

Rui Costa disse que algumas lesões importantes são raras como as que sofreram Luiz Gustavo (embolia pulmonar) e o trio de centroavantes Calleri, Andre Silva e Ryan Francisco (ruptura de ligamento do joelho). Completou dizendo que a atual diretoria adquiriu equipamentos que estão no topo entre os mais modernos e finalizou que a equipe humana da área de saúde do clube é excelente.

Crespo quer jogadores do São Paulo com saúde

Nesta quinta-feira, depois da derrota, o técnico Hernan Crespo deu entrevista e foi claro: "em 2026 eu quero jogadores com saúde".

Um dia antes, Rui Costa disse que hoje o São Paulo "é uma referência em muitos aspectos. E acredito que pela capacidade que nós tivemos, pela adversidade que encontramos lá em 2021, a capacidade que nós tivemos de encontrar soluções foi o que fez a gente voltar a ser uma referência. O São Paulo voltou a ser protagonista, a ganhar títulos e ganhar de times de maior investimento."

continua após a publicidade

Na quinta, Crespo foi um pouco menos elogioso e disse: "2026 tem de ser muito melhor do que 2025".

Diante do que tem sido visto, não há muita dúvida sobre quem está com um olhar mais realista sobre o clube.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Palmeiras tem dois jogos para voltar a sonhar com o Brasileiro

➡️Bruno Henrique escapa de gancho. E Vitor Roque?

➡️STJD entra em campo. Palmeiras reclama

➡️Palmeiras vence e tortura psicologicamente o Flamengo

➡️Palmeiras tem vantagem física sobre o Fla, mas a Data Fifa vem aí…