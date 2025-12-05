menu hamburguer
Tironi no Lance!: Abel e os asteriscos

A primeira temporada sem títulos de Abel Ferreira no comando do Palmeiras

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Na penúltima partida da temporada, o Palmeiras venceu o Atlético-MG na MRV Arena. O resultado foi insuficiente para evitar que o time terminasse o ano sem nenhum título conquistado, mas foi o suficiente para Abel Ferreira falar alto na entrevista coletiva depois do jogo.

O treinador disse que os títulos conquistados pelo Palmeiras "não tem asteriscos", o que pode ser entendido como se o de outros clubes tivessem, como as duas conquistas do Flamengo, Libertadores e Brasileiro. Justamente os dois troféus que o Palmeiras disputou palmo a palmo com o rival.

Justificar fracassos apontando para erros de arbitragem não é exatamente uma novidade em toda a passagem de Abel Ferreira pelo Brasil. Desta forma, ele tenta se eximir de responsabilidades. Quem um dia foi mestre nesta estratégia foi José Mourinho, de quem o treinador do Palmeiras é discípulo.

Andreas Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)
Novidade para Abel

Mas o treinador do Palmeiras enfrenta uma novidade desde que desembarcou no Brasil. Uma frustração da torcida pela temporada sem títulos justamente no ano em que o clube mais investiu para ter um time muito forte. Quando teve mais recursos, Abel entregou menos.

Desta forma, o dedo apontado para problemas externos tem menos efeito na torcida palmeirense. Mesmo a presidente Leila Pereira falou abertamente que os fracassos do Palmeiras no ano foram por incompetência e não fatores externos.

Abel pode seguir espalhando responsabilidades para justificar seus fracassos, mas nem a torcida bota tanta fé nesse discurso. Em 2026, só uma coisa fortalecerá novamente o treinador: voltar a ganhar

