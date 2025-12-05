Tironi no Lance!: Abel e os asteriscos
A primeira temporada sem títulos de Abel Ferreira no comando do Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias
Na penúltima partida da temporada, o Palmeiras venceu o Atlético-MG na MRV Arena. O resultado foi insuficiente para evitar que o time terminasse o ano sem nenhum título conquistado, mas foi o suficiente para Abel Ferreira falar alto na entrevista coletiva depois do jogo.
O treinador disse que os títulos conquistados pelo Palmeiras "não tem asteriscos", o que pode ser entendido como se o de outros clubes tivessem, como as duas conquistas do Flamengo, Libertadores e Brasileiro. Justamente os dois troféus que o Palmeiras disputou palmo a palmo com o rival.
Relacionadas
- Palmeiras
Tironi no Lance!: Palmeiras seguirá forte. Mas Abel precisa dar um passo adiante
Palmeiras02/12/2025
- Fora de Campo
Palmeiras x Flamengo: Tironi vê favorito e aponta ‘nome’ da final da Libertadores
Fora de Campo29/11/2025
- São Paulo
Tironi no Lance!: Administração Casares acabou com o 6 a 0
São Paulo28/11/2025
➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas
Justificar fracassos apontando para erros de arbitragem não é exatamente uma novidade em toda a passagem de Abel Ferreira pelo Brasil. Desta forma, ele tenta se eximir de responsabilidades. Quem um dia foi mestre nesta estratégia foi José Mourinho, de quem o treinador do Palmeiras é discípulo.
Novidade para Abel
Mas o treinador do Palmeiras enfrenta uma novidade desde que desembarcou no Brasil. Uma frustração da torcida pela temporada sem títulos justamente no ano em que o clube mais investiu para ter um time muito forte. Quando teve mais recursos, Abel entregou menos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Desta forma, o dedo apontado para problemas externos tem menos efeito na torcida palmeirense. Mesmo a presidente Leila Pereira falou abertamente que os fracassos do Palmeiras no ano foram por incompetência e não fatores externos.
Abel pode seguir espalhando responsabilidades para justificar seus fracassos, mas nem a torcida bota tanta fé nesse discurso. Em 2026, só uma coisa fortalecerá novamente o treinador: voltar a ganhar
Tironi no Lance!: veja mais colunas
Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:
➡️Palmeiras seguirá forte. Mas Abel precisa dar um passo adiante
➡️Abel procura um novo talismã para a Libertadores?
➡️Qual é o verdadeiro São Paulo: o da diretoria ou de Crespo?
➡️Palmeiras tem dois jogos para voltar a sonhar com o Brasileiro
➡️Bruno Henrique escapa de gancho. E Vitor Roque?
- Matéria
- Mais Notícias