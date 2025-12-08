A CBF divulgou a escala de arbitragem para Cruzeiro x Corinthians, duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O comando do apito ficará com Anderson Daronco, um dos árbitros mais experientes do país.

O gaúcho terá ao seu lado os assistentes Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira, ambos também do Rio Grande do Sul. A equipe de arbitragem em campo contará ainda com Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) como quarto árbitro e Douglas Pagung (ES) como quinto árbitro.

No VAR, a responsabilidade será do catarinense Rodrigo D Alonso Ferreira, auxiliado por Helton Nunes (SC) e Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN). O Observador de VAR será Ítalo Medeiros de Azevedo, enquanto Larissa Ramos Monteiro atuará como quality manager. O inspetor do jogo será Luiz Carlos Camara Bezerra, e o assessor, Marrubson Melo Freitas (DF).

Cruzeiro x Corinthians: como chegam?

O confronto marca o início da briga por uma vaga na final e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na temporada — o Cruzeiro tentando sustentar sua força como mandante no Mineirão, enquanto o Corinthians busca uma reação para chegar à decisão.