Maycon não vê Cruzeiro como favorito na Copa do Brasil: 'Somos o Corinthians'

O volante Maycon admite que o Cruzeiro teve um desempenho superior ao do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas não o vê como favorito para a semifinal da Copa do Brasil, que será disputada nos próximos dias 10 e 14.

continua após a publicidade

Segundo Maycon, volante e um dos líderes do Corinthians, a equipe encara a semifinal da Copa do Brasil como uma disputa equilibrada, em que pequenos detalhes podem fazer a diferença. Além disso, o jogador destacou que o Timão foi campeão Paulista, enquanto o Cruzeiro não conquistou o mineiro.

— Nós somos o Corinthians. Sabemos que eles foram melhores no Brasileiro, mas temos a mesma porcentagem de vitória na Copa do Brasil. As equipes se equivalem. Serão dois jogos complicados, isso está claro. Precisaremos do apoio do nosso torcedor. Em Minas, será um jogo muito mental, não poderemos errar. Em mínimos detalhes, a classificação escapa. Precisamos estar prontos, fortes. O jogo de Minas será muito importante para a classificação. Os dois jogos têm o mesmo peso, mas aqui nós temos nossa Arena. Não coloco eles como favoritos, são times do mesmo nível. Eles foram melhores no Brasileiro, mas nós ganhamos o Paulista e eles não ganharam o Mineiro — disse Maycon.

continua após a publicidade

Maycon, volante do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O líder corinthiano ressaltou ainda a necessidade de equilíbrio e aprendizado a partir de experiências passadas na competição, como no em 2022, quando perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo, e no ano seguinte, na semifinal contra o São Paulo.

— Sobre a Copa do Brasil, em 2022 e 2023, a lição que tenho é que fizemos um primeiro tempo muito ruim na final, e melhoramos no segundo tempo. Em 2023, fomos muito mal no primeiro tempo contra o São Paulo, e criamos chances no segundo. Temos que ter equilíbrio. Não se decide a semifinal em um primeiro minuto, mas é tão importante quanto o último — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

"Reforços" do Corinthians para semifinal

Para o duelo contra o Cruzeiro, o Timão ainda convive com duas dúvidas importantes. Garro e Yuri Alberto seguem em recuperação de lesão e não têm presença garantida na partida.

— A gente tem que ter clareza do que passamos durante o ano. Tivemos muitos desfalques, e já é um elenco curto. Pensando em tudo que passamos, os desfalques, nós não teríamos jogadores importantes se os jogos fossem disputados antes. Os jogadores estarão disponíveis, vamos ver a situação de Garro e Yuri. Ficou melhor para nós. A gente teve muitos desfalques importantes por muito tempo. Precisamos ter clareza nisso. Não entregamos o que queríamos, mas, se Deus quiser, vamos terminar o ano com um título importante. Precisamos entrar nesses jogos contra o Cruzeiro, que nos credencia para uma final, com a clareza de que estaremos prontos para fazer um grande jogo. Vamos entregar tudo para nos classificar — apontou Maycon.

— Sobre Yuri e Maycon, eles estão treinando parcialmente, não sei até que ponto está a transição. Não sei se estarão disponíveis para 90 minutos, mas torcemos para que eles joguem — completou.