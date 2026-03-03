Conteúdo Especial

O primeiro revés do ano de 2025, considerado ruim pela diretoria e torcida do Palmeiras, foi no Campeonato Paulista, quando o time de Abel Ferreira foi derrotado pelo Corinthians, já em frangalhos político e financeiro.

Ali, começaram as cobranças: como um time que havia gasto quase R$ 1 bilhão em reforços poderia cair para um rival estraçalhado fora de campo? Aconteceu. E aconteceu de novo na Copa do Brasil.

As duas derrotas pavimentaram o caminho para um desfecho péssimo: o Palmeiras terminou o ano sem nenhuma taça erguida, embora tenha chegado perto de pelo menos duas (Libertadores e Paulista).

A diretoria palmeirense aumentou a aposta este ano e contratou mais reforços para um time já muito forte. Vieram Marlon Freitas e Árias.

Palmeiras e São Paulo se enfrentando pelo Paulistão (Foto: Fernando Roberto/UAI FOTO)

Ano promete ser diferente em 2026

O ano de 2026 já mostra um céu bem mais claro para o palmeirense. O time é finalista do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido e desta vez encontrará o Novorizontino na decisão que será disputada em dois jogos. O Palmeiras é favorito para conquistar a taça e pavimentar um ano diferente do que foi em 2025.

Ano passado, após a derrota para o Corinthians, Abel provocou e disse que preferia vencer coisas mais importantes no ano. Acabou por não ganhar nada, mas este ano tudo parece melhor.

Principal rival derrapando

Domingo em Barueri, o Palmeiras passou pelo São Paulo com facilidade para chegar na decisão do Paulista. No Brasileiro, é líder e vê seu principal concorrente, o Flamengo, ainda patinando neste começo de ano.

Está claro que o Palmeiras 2026 é o mais poderoso desde que Abel chegou ao Brasil. Ainda não se sabe se isso resultará em títulos, mas fato é que a nuvem escura do ano passado dá claros sinais que está se

dissipando.

