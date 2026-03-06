Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

No fim de semana, o Palmeiras tem boas chances de conquistar o 27º título paulista de sua história. Venceu o Novorizontino na quarta-feira, no jogo de ida da decisão, e precisa de um empate para levantar a taça, que seria a quinta nas últimas sete edições. Indiscutivelmente, o Palmeiras domina o futebol paulista nos último anos. Domínio parecido, acredite ou não, é raro no futebol paulista. O Santos de Pelé (ele mesmo) conseguiu isso entre meados dos anos 50 e o fim dos anos 60.

continua após a publicidade

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

Mas o Paulista é o desafio menos importante do Palmeiras na temporada. O clube disputará os principais torneios que um clube brasileiro pode disputar no ano.

O palmeirense e Leila Pereira sabem disso. Ficou claro antes de a bola rolar para o primeiro jogo da final do Paulista. Leila deu entrevista e criticou algo que não diz respeito ao clube que comanda: a demissão de Filipe Luís do Flamengo.

continua após a publicidade

Leila Pereira na final da Libertadores, entre Palmeiras x Flamengo (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

Sim, ela foi perguntada sobre o tema e poderia sair pela tangente, mas preferiu fazer uma crítica direta e uma comparação entre os dois clubes mais poderosos do país. Disse que no Palmeiras não se demite ninguém na madrugada, entre outras coisas.

Esta é uma diferença evidente entre Palmeiras e Flamengo. Enquanto o clube de Leila Pereira é imune ao que vem da imprensa e, sobretudo, da arquibancada, o Flamengo é o inverso: trata-se de um clube muito sensível ao humor da arquibancada.

continua após a publicidade

Em comum, os dois clubes são comandados por figuras absolutamente egocêntricas. A diferença é que Leila Pereira prefere enaltecer a si mesma nos feitos fora de campo e deixa o futebol de lado. Luís Eduardo Baptista se envolve em tudo, inclusive no campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A declaração de Leila Pereira dá a dimensão do que interessa ao Palmeiras na temporada. Além de conquistar títulos importantes, mostrar-se melhor do que seu verdadeiro rival atualmente: o Flamengo. Os rivais locais se mantêm como adversários históricos, mas há tempos foram ultrapassados. As quedas para o Corinthians no ano passado são apenas uma exceção que confirma a regra, dada a importância atribuída pelo alvinegro.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Palmeiras pavimenta ano melhor do que 2025

➡️As escolhas de Abel e Crespo para o Choque-Rei do Paulista

➡️Palmeiras chega como favorito nas semifinais do Paulista

➡️ Corinthians tem condição de focar no Brasileiro