Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Após derrota para o Barcelona na decisão da SuperCopa da Espanha, o Real Madrid demitiu seu técnico. A verdade é que a saída de Xabi já era especulada há um bom tempo, e já dava todos os sinais de que se tratava de algo inevitável. Alguns comportamentos de jogadores na final apontavam a isso. As causas da queda de Xabi Alonso vão além de apenas um jogo.

continua após a publicidade

Em uma partida onde o Barcelona ditou o ritmo do jogo, criando as principais situações de perigo, viu-se um Real Madrid apático, principalmente no primeiro tempo. Claramente ou a indicação do treinador foi de não pressionar o adversário, ou foram os jogadores que decidiram por não fazê-lo. No segundo tempo, o Madrid apareceu mais disposto, mas não foi o suficiente.

Um quadrado em um círculo

Em dezembro do ano passado, logo depois da derrota contra o Manchester City pela Champions League, o comentarista e ex-jogador Thierry Henry fez uma análise precisa sobre o trabalho de Xabi Alonso no canal CBS. O vídeo viralizou. Nele, Henry diz que Xabi erra ao não permitir que os atletas decidam como o time vai jogar.

continua após a publicidade

-- No Real Madrid, a abordagem é diferente. São 90% jogadores e 10% treinador. É preciso deixá-los conduzir o carro. Às vezes, o ego fala mais alto - explicou Henry. Quando um treinador tem suas ideias próprias e precisa que o elenco compre essas ideias, isso demanda esforço e boa vontade dos comandados. Se os jogadores não estão dispostos, nada acontece. No Brasil estamos acostumados a ver esse tipo de comportamento que derruba técnicos diariamente.

Desavenças com as estrelas

Considerado um técnico "intervencionista", com forte apego ao trabalho de quadro negro, vídeos e explicações táticas, Xabi Alonso entrou em rota de colisão com as duas maiores estrelas do elenco: Mbappé e Vini Júnior. Não por razões pessoais ou extra campo, mas por essa característica de um treinador modelador que demanda dedicação.

continua após a publicidade

➡️ Pitaco do Guffo: leia todas as colunas

Outro problema apontado é que Xabi pediu à direção um meia criativo para ser o enganche da equipe. Foi-lhe entregue o meia Mastantuono, maior revelação do futebol argentino dos últimos anos. Mas assim como Xabi tirou o jovem turco Arda Guller da equipe, também não incluiu o argentino nas suas prioridades.

Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Alberto Gardin/AFP)

Sem o meia de criação, a meiúca com Tchouameni, Camavinga e Bellingham terminou sendo uma linha de meio campo com pouca capacidade construtiva. Um jogo mais direto, sem posse criativa e com muitos chutões do goleiro Courtois para o ataque. Esse estilo de jogo, que não condiz com as ideias próprias de Xabi Alonso (principalmente as vistas no seu Leverkusen), deixou a torcida merengue muito insatisfeita.

É claro que as causas da queda de Xabi Alonso passam muito pelos resultados e pelo futebol precário da equipe. É bom lembrar que o Real Madrid é a equipe mais rica do mundo, e que tem um elenco cheio de grandes talentos. Mas que demanda alguém mais no estilo "Renato Gaúcho" pra que os jogadores tomem conta e joguem. A pergunta agora é: será que Arbeloa é esse cara?

Pitaco do Guffo: leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

➡️Por que eu não gosto da Copinha

➡️O que está acontecendo com Vini Júnior?

➡️Onde foi que perdemos os modos?

➡️Os números da Copa do Brasil

➡️O que está acontecendo com o Real Madrid?