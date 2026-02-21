Luisa Stefani vence WTA 1000 de Dubai e volta ao top-10

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski conquistaram o primeiro título da temporada no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã deste sábado (21). A dupla dominou a decisão e derrotou a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Com a conquista, Luisa retorna ao grupo das dez melhores duplistas do mundo. A brasileira entrou no top-10 pela primeira vez em novembro de 2021, quando atingiu o 9º lugar (seu recorde pessoal). Após despencar para a 279ª posição em 2022 devido a uma cirurgia no joelho, ela já havia voltado ao topo em setembro de 2023 e abril de 2024, consolidando agora sua volta definitiva.

— Estou muito feliz por ganhar meu primeiro título em Dubai. Um troféu de WTA 1000 não se conquista toda semana, então estou muito orgulhosa do meu time e da minha equipe no Brasil. É especial dividir essa conquista com eles, pois são parte fundamental disso — celebrou Luisa.

A parceira Gabriela Dabrowski também tem o que comemorar: ela assume, pela primeira vez, a vice-liderança do ranking individual de duplas, atrás apenas da belga Elise Mertens. Na corrida para o WTA Finals (ranking da temporada), Stefani e Dabrowski aparecem agora na segunda colocação, com 2.170 pontos, atrás apenas de Aleksandra Krunic e Anna Danilina (3.080), que venceram em Doha e foram finalistas na Austrália.

A dupla agora segue para os Estados Unidos, onde realizará uma semana de treinamentos antes de disputar o "Sunshine Double": os WTAs 1000 de Indian Wells e Miami, em março.

Luisa Stefani e Gabriela <strong>Dabrowski</strong> vencem primeiro título de 2026 (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo?

Diferente da rodada anterior, a dupla não deu chance para as adversárias reagirem e fez uma partida sólida.

O momento de maior pressão ocorreu na reta final do segundo set, quando Siegemund e Zvonareva salvaram o ponto decisivo no sexto game — após estarem perdendo por 15-40 — e, logo em seguida, ameaçaram o saque da dupla brasileiro-canadense com quatro chances de quebra.

Stefani e Dabrowski, porém, mostraram frieza para salvar todos os break points e finalizar a partida em 74 minutos.