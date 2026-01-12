Real Madrid anuncia novo técnico após demissão de Xabi Alonso

O Real Madrid anunciou a contratação de Álvaro Arbeloa como novo técnico principal do clube. Os Merengues decidiram encerrar o vínculo com Xabi Alonso após seis meses no cargo, motivados, em parte, pela derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha de 2025.

Quem é Arbeloa? ⚪

Arbeloa é um velho conhecido dos torcedores do Real desde os tempos de jogador. Revelado nas categorias de base do clube, teve duas passagens como lateral-direito; a primeira entre 2002 e 2005, e a segunda entre 2009 e 2016. Ao todo, disputou 238 jogos, com seis gols e 15 assistências. Por taças, contribuiu para a conquista de oito troféus: La Liga 2011/12; Copa do Rei 2010/11 e 2013/14; Supercopa de Espanha de 2012; Champions League de 2013/14 e 2015/16; Mundial de Clubes de 2014; e Supercopa da Europa de 2014.

Desde 2020, após pendurar as chuteiras, o ícone atua no departamento de base do clube como membro da comissão técnica. O ex-jogador era o técnico da categoria sub-21, o Real Madrid Castilla, desde o ano passado. Abaixo, veja o comunicado oficial do Real Madrid, que confirma a saída de Xabi e a efetivação de Arbeloa como treinador principal:

— O Real Madrid CF anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu contrato como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os madridistas, pois é uma lenda do Real Madrid e sempre representou os valores do nosso clube. O Real Madrid sempre será a sua casa. Gostaríamos de agradecer a Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho árduo e dedicação durante esse período e desejar-lhes muita sorte nesta nova etapa de suas vidas — escreveu o clube.

Álvaro Arbeloa participa de entrevista coletiva antes de partida do Real Madrid na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Segundo o jornal espanhol "As", o novo comandante mantém uma relação sólida com o presidente Florentino Pérez e a diretoria, construída desde a época em que atuava como jogador do clube. Reconhecido internamente como figura de confiança e amigo próximo de Xabi, com quem dividiu o vestiário por anos como jogador, ele agora assume justamente o lugar deixado pelo ex-companheiro e recebe a oportunidade de comandar a equipe principal de forma efetiva.

E Xabi Alonso? 🔎

No dia 25 de maio de 2025, Xabi foi anunciado como treinador do Madrid. O ex-jogador chegava ao cargo após um trabalho histórico no Bayer Leverkusen, na Alemanha, legitimado pelas conquistas da Bundesliga e a Copa da Alemanha na temporada 2023/24. Inicialmente, havia assinado contrato por três temporadas e substituiu Carlo Ancelotti, que deixou o comando do time para assumir a Seleção Brasileira.

Alonso não resistiu à pressão diante dos altos e baixos que o Madrid enfrentou na primeira metade da temporada 2025/26. No período em que esteve à frente da equipe, comandou 34 partidas, obtendo 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Em 2025/26, o Real Madrid está na vice-liderança de La Liga, com 45 pontos — quatro atrás do Barcelona — após 19 rodadas, fruto de 14 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 41 gols marcados e 17 sofridos. Na Copa do Rei, o clube alcançou as oitavas de final, enquanto na Champions ocupa a sétima posição da fase de liga após seis rodadas, com 12 pontos, resultado de quatro vitórias e duas derrotas, com 13 gols a favor e sete contra. A primeira competição disputada sob seu comando foi a Copa do Mundo de Clubes, no qual acabou eliminado nas semifinais após derrota por 4 a 0 para o PSG.

A gestão do elenco também passou a representar um ponto de desgaste para o comandante, cujas decisões foram questionadas pela torcida, pela imprensa e até por integrantes do próprio elenco em diferentes ocasiões. Nesse contexto, a demissão foi definida após a primeira derrota da equipe em 2026, que interrompeu uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

