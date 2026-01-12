Após deixar o Real Madrid, torcedores pedem Xabi Alonso em gigante europeu: 'Perfeito'

O Real Madrid anunciou a demissão do técnico Xabi Alonso, nesta segunda-feira (12), um dia após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha. O espanhol, que chegou ao clube em junho deste ano, teve uma passagem marcada por desconexão, principalmente com os brasileiros Vini Jr e Endrick. No entanto, logo após a notícia sobre o desligamento com os Merengues, os torcedores do Liverpool pediram a contratação do ex-jogador.

Para o lugar do comandante espanhol, o Real Madrid promoveu Álvaro Arbeloa, outro ex-jogador do clube, que estava no Castilla. Xabi Alonso deixa o Real Madrid na segunda colocação de LaLiga, com quatro pontos de diferença para o Barcelona, e na sétima colocação da Champions League. Durante o período à frente dos Merengues, disputou 34 partidas e conquistou 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Apesar do momento conturbado no Real Madrid, os torcedores do Liverpool pediram a contratação de Xabi Alonso. Com um investimento de 489 milhões de euros, o equivalente a R$ 3,1 bilhões, na última janela de transferências, a equipe comandada pelo holandês Arne Slot não vem rendendo o esperado nesta temporada.

Atualmente os Reds ocupam a 4ª colocação na Premier League e a 9ª posição na fase de liga da Champions League. Diante da oscilação da equipe na temporada, os torcedores pediram a contratação de Xabi Alonso. Confira abaixo.

Tradução: Agora é o momento perfeito para o Liverpool ligar para Xabi Alonso. Um treinador fantástico.

Tradução: Se eu fosse o Liverpool, contrataria o Xabi Alonso amanhã mesmo. Ele provou ser um técnico de alto nível, basta ver o que fez com o Bayer Leverkusen: um presidente que confiava nele e jogadores que seguiam suas ordens. Ele conquistou a Bundesliga com 90 pontos, com um elenco sem grandes estrelas.

Tradução: O Real Madrid demitiu Xabi Alonso.

Liverpool neste momento:

Tradução: A transferência de Xabi Alonso para o Liverpool está cada vez mais em evidência

Tradução: Xabi Alonso no Liverpool, lá vamos nós!

Motivos da saída de Xabi Alonso do Real Madrid

Texto por: João Pedro Rodrigues

O retrospecto de Xabi mascara um colapso recente. Até 1º de novembro, o time era impecável, com 17 vitórias em 20 jogos e liderança isolada de LaLiga. No entanto, nos últimos 72 dias, o rendimento despencou para apenas 50% de aproveitamento. Derrotas para Liverpool, Manchester City e, por fim, a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, foram fatais para a continuidade do projeto.

O treinador deixa o Real Madrid na segunda colocação de LaLiga, quatro pontos atrás do Barcelona, na sétima colocação da Champions League, semifinalista no Mundial de Clubes e vice-campeão da Supercopa da Espanha.

Segundo o jornal espanhol "As", havia uma convicção interna de que Xabi Alonso não conseguiu conectar sua filosofia ao vestiário. Além disso, o departamento médico e a cúpula do clube expressaram sérias dúvidas sobre o preparo físico do elenco, notando que o time "não rendia" mesmo quando os jogadores se esforçavam ao máximo.

A "estranheza" tática também pesou. Decisões controversas, como substituir Vini Jr constantemente, escalá-lo na direita ou improvisar Valverde na lateral, criaram um clima de desconfiança. O treinador, que encantou o mundo com o futebol voraz no Bayer Leverkusen, parecia ter perdido sua essência em Madri, tornando-se "negociável" demais em suas convicções.