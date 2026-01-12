O Real Madrid anunciou a demissão de Xabi Alonso, e imediatamente o nome de Endrick começou a circular nas redes sociais. Com o técnico espanhol, o jovem brasileiro teve pouquíssimos minutos em campo, e acabou cedido ao Lyon por empréstimo de uma temporada.

continua após a publicidade

Em seu primeiro jogo longe do Real Madrid, Endrick já abriu a contagem de gols no Lyon. O jovem brasileiro fez o gol da vitória e caiu nas graças dos torcedores franceses. Afonso Moreira fez o outro gol dos Gones e de Nathan Ngoy marcou o tento do Lille.

➡️Rivais se revoltam com possível chegada de Paquetá no Flamengo: 'Não tem como'

Um dia depois da estreia de Endrick no Lyon, o Real Madrid anunciou que Xabi Alonso não será mais o treinador da equipe espanhola. Imediatamente, muitos torcedores começaram a falar sobre o jovem brasileiro, e alguns pediram até sua volta para a sequência da temporada. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Villani é sincero sobre jogador do Flamengo em empate: 'Impressão minha'

Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Veja comentários de torcedores do Real Madrid sobre Endrick

Tradução de um torcedor do Real Madrid sobre o brasileiro: Traga Endrick de volta

Tradução sobre o jovem brasileiro: A gente (Real Madrid) cede o Endrick e o treinador que não o colocava vai embora. É para chorar.

Tradução sobre Xabi Alonso com Endrick no Real Madrid: É uma vergonha o que esse homem fez com o Vini no dia do clássico no Bernabéu. E, acima de tudo, o que fez de Endrick, o maior jovem talento do futebol mundial. Sua passagem pelo Real Madrid foi desastrosa.

Saída do espanhol

O Real Madrid anunciou a contratação de Álvaro Arbeloa como novo técnico principal do clube. Os Merengues decidiram encerrar o vínculo com Xabi Alonso após seis meses no cargo, motivados, em parte, pela derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha de 2025. Depois da demissão, Endrick virou assunto entre os torcedores do Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas