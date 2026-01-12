Novo técnico do Real Madrid após queda de Xabi Alonso chama atenção: 'Vão rir'

Xabi Alonso e Real Madrid chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (12), e o técnico espanhol não comanda mais a equipe mais vitoriosa do mundo. O clube não perdeu tempo e já anunciou um substituto, e o nome chamou muita atenção dos torcedores nas redes sociais.

No mesmo dia da saída de Xabi Alonso, o Real Madrid anunciou que Álvaro Arbeloa comandará a equipe até o final da temporada. Os Merengues decidiram encerrar o vínculo com Xabi Alonso após seis meses no cargo, motivados, em parte, pela derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha de 2025.

Nas redes sociais, os torcedores avaliaram a chegada de Arbeloa após queda de Xabi Alonso. Veja os comentários abaixo:

Arbeloa assume Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Veja reação dos torcedores com novo técnico

Tradução: Bem-vindo quem? Os jogadores do Real Madrid não respeitavam Xabi Alonso, como vão respeitar Arbeloa?

Tradução: Nossos inimigos vão rir de nós

Tradução: Vai ser difícil para gente, irmão. Dias sombrios pela frente.

Tradução sobre o novo técnico do Real Madrid após demissão de Xabi Alonso: Num cenário ideal, onde Arbeloa é um grande treinador que sabe gerir o balneário e provar a eficácia das suas táticas, e de repente temos um Modrić na academia que consegue resolver todos os problemas da equipa principal.

Quem é Arbeloa, técnico que substitui Xabi Alonso no Real Madrid? ⚪

Arbeloa é um velho conhecido dos torcedores do Real desde os tempos de jogador. Revelado nas categorias de base do clube, teve duas passagens como lateral-direito; a primeira entre 2002 e 2005, e a segunda entre 2009 e 2016. Ao todo, disputou 238 jogos, com seis gols e 15 assistências. Por taças, contribuiu para a conquista de oito troféus: La Liga 2011/12; Copa do Rei 2010/11 e 2013/14; Supercopa de Espanha de 2012; Champions League de 2013/14 e 2015/16; Mundial de Clubes de 2014; e Supercopa da Europa de 2014.

Desde 2020, após pendurar as chuteiras, o ícone atua no departamento de base do clube como membro da comissão técnica. O ex-jogador era o técnico da categoria sub-21, o Real Madrid Castilla, desde o ano passado. Arbeloa assume o Real Madrid depois da queda de Xabi Alonso.