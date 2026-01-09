Conteúdo Especial

O calendário do futebol brasileiro começa sempre com a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como "Copinha". Para quem chegou agora de Marte, se trata de um torneio organizado pela Federação Paulista com 128 equipes na categoria Sub-20, de todo o Brasil. Muita gente curte, mas eu quero contar pra vocês por que eu não gosto da Copinha.

Criada em 1969, foi só em 1981 que ela virou um torneio da categoria Sub 20. Originalmente, a Copinha era um evento da prefeitura da capital paulista, que sempre organizou a final para o dia 25 de janeiro, data do aniversário oficial da cidade de São Paulo. Em 1987, o então prefeito Jânio Quadros não quis organizar o evento, e desde 1988 ele é organizado pela FPF.

O nível técnico segue baixando

A cada edição, nota-se uma queda da qualidade técnica das equipes. Isso porque, no afã de se tornar ampla e democrática, a Copinha abriu-se para uma infinidade de clubes, muitos deles criados apenas para revelar jogadores em competições desse tipo. Clubes que não possuem estrutura e geralmente são conhecidos como "clubes de empresários".

Em sua grande maioria, esses clubes nem pagam salários ou prêmios aos seus atletas. Eles só prometem a possibilidade de uma "vitrine" para eles. Uma falsa ilusão, já que na média, apenas 1% dos jogadores da Copinha viram profissionais. É mais fácil ganhar um bolão da Mega Sena do que virar profissional depois de jogar o torneio.

E quando esse tipo de clube enfrenta clubes mais "profissionais", a diferença física e técnica fica bem mais nítida. E olha que os clubes profissionais terminam geralmente não levando seus principais jogadores da categoria, que a essa altura estão no grupo principal se preparando para os estaduais.

Já que a tendência é o nível cair cada ano mais, minha sugestão é que os clubes profissionais levem jogadores/torcedores. Ou seja, em vez das categorias de base oficial dos clubes, que sejam sócio torcedores dos clubes e influencers (Sub-20, claro). Isso geraria engajamento dos fãs, mais diversão, e deixaria a competição em um mesmo nível. Sem a expectativa de grandes jogos. Uma espécie de Kings League de futebol de campo. Já que se é pra assistir peladas, que pelo menos sejam mais divertidas.

Torneio é símbolo do descaso dos clubes

Um dos problemas basais do futebol brasileiro é o calendário, que termina acumulando torneios, triturando treinadores e destruindo o potencial do produto. A Copinha não é o grande problema do calendário, mas é um dos problemas. O Flamengo por exemplo, este ano, decidiu não participar, por causa do calendário apertado.

Vini Jr em ação na Copinha (Foto: Staff Images/ Flamengo)

Eu entendo que os jogadores da base dos clubes precisam jogar entre eles, se expor para o mercado internacional e gerar dividendos aos empresários e clubes. Mas já não temos o Brasileirão e a Copa do Brasil Sub-20? Não faria mais sentido espelhar nas categorias de base os torneios do profissional?

Só para concluir por que eu não gosto da Copinha, ela nem cumpre mais a função como torneio revelador de jogadores. Claro, há exceções, como o São Paulo campeão de 2025, onde os 11 titulares da final estão jogando como profissionais um ano depois. Mas isso não é comum. A praxe é a grande maioria dos atletas não vingarem e buscarem outras profissões fora do futebol.

