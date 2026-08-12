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Botafogo 122 anos: conheça a história da origem do nome do clube

Glorioso comemora aniversário da fundação do futebol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 15:31
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Botafogo Football Club foi fundado em 1904
Botafogo Football Club foi fundado em 1904 (Foto: Reprodução)

O Botafogo celebra mais um aniversário de fundação de seu futebol, tão glorioso — como indica o apelido —, vencedor e de muito peso. Os 122 anos comemorados nesta quarta-feira (12) nos fazem visitar o passado para a pergunta: como se deu o nome do clube, fundado depois do Club de Regatas Botafogo (1894) e segunda parte para a junção e formação do atual nome Botafogo de Futebol e Regatas (1942)?

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Tudo começou em de agosto de 1904. Flávio Ramos e Emmanuel Sodré, durante uma aula de matemática, trocaram bilhetes com a ideia da fundação de um novo clube no Largo dos Leões, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

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Pouco mais tarde, Flávio Ramos conversou com Octávio Werneck na Voluntários da Pátria, rua no bairro de Botafogo, o convidando para a criação de um novo clube para estudantes de 14 e 15 anos. Na tarde do dia 12, então, foi fundado o Electro Club, aproveitando um talão de um extinto clube com o mesmo nome.

O Electro, no entanto, durou só cerca de um mês. Em outra reunião na casa de Flávio Ramos, sua avó, Francisca Teixeira de Oliveira, reprovou o nome e pediu para que o clube homenageasse o bairro ondem moravam devido à beleza natural como um dos pontos de destaque da cidade. O conselho de Dona Chiquitota, então, foi aceito.

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Surgiu o Botafogo Football Club, fundado por Álvaro Werneck, Arthur Cesar de Andrade, Augusto Paranhos Fontenele, Basílio Viana Junior, Carlos Bastos Neto, Emmanuel de Almeida Sodré, Eurico Viveiros de Castro, Flávio da Silva Ramos, Itamar Tavares, Jacques Raimundo Ferreira da Silva, Lourival Costa, Octávio Werneck e Vicente Licínio Cardoso.

Botafogo comemora 122 anos da fundação de seu futebol
Botafogo comemora 122 anos da fundação de seu futebol (Foto: Divulgação/Botafogo)

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Botafogo de Futebol e Regatas em 1942

O Botafogo Football Club foi um dos braços para a junção com o Club de Regatas Botafogo, em 1942, após uma tragédia em jogo entre os dois clubes no dia 11 de junho daquele ano. Os times jogavam pelo Campeonato Carioca de Basquete, e o jogador Armando Albano, do BFC, caiu em quadra durante o intervalo vítima de um infarto. O Football Club vencia por 23 a 21.

Eduardo de Góes Trindade, presidente do BFC, e Augusto Frederico Schimidt, presidente do CRB, selaram a fusão. Ela foi oficializada no dia 8 de dezembro de 1942.

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