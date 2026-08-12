Telles recorda acerto com o Botafogo e celebra 'casamento': 'Perfeito' Lateral renovou com o Glorioso por mais dois anos

De contrato renovado, nas graças da torcida e com nome gravado na prateleira de ídolos, o lateral-esquerdo Alex Telles segue escrevendo uma linda história no Botafogo. O camisa 13, que assinou novo vínculo por mais duas temporadas, vive dias especiais no Alvinegro.

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Contratado no segundo semestre de 2024, após passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Alex Telles relembrou o momento em que aceitou a proposta do Botafogo. Em entrevista ao canal oficial do clube, o jogador explicou a decisão de voltar ao futebol brasileiro.

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— Eu e minha esposa conversávamos na época, e a gente não tinha intenção de voltar ao Brasil. Eu já estava há dez anos fora, a gente acaba se adaptando. Teve o limite de estrangeiros no Al-Nassr, onde eu estava, e na última semana (da janela) eu comecei a sentir algo estranho, de que poderia sair do clube. Nos últimos dois, três dias de janela, recebi o comunicado (do fim da passagem). Estava aproveitando uma folga, numa ilha bem distante. Tive que praticamente reformular a minha vida — disse Telles, dando detalhes dos bastidores.

— Tentei ver o que poderia acontecer, mas a partir do momento que falei em voltar ao Brasil, o Botafogo foi um dos primeiros a entrar em contato comigo. Foi questão de duas ou três horas, no mesmo dia já fechamos, conversamos. Foi uma honra enorme. Graças a Deus que aconteceu — destacou.

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Alex Telles anotou golaço para o Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Alex Telles marcou lindo gol no clássico com o Fluminense, no último fim de semana, quando disputou o 101º jogo com a camisa alvinegra. O casamento entre clube e jogador deu certo, com conquistas gigantes desde 2024.

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— O Botafogo precisava de mim, e eu também precisava dele. Naquela altura, eu não tinha o título do Brasileiro nem da Libertadores, que era algo que para mim era objetivo de carreira. Quando tive a oportunidade de poder ajudar a conquistar, pra mim foi uma motivação muito grande. Sempre fui um cara muito competitivo, e acho que cada vez mais isso faz parte da minha vida. Foi um casamento perfeito, agora renovamos. Eu e minha família estamos muito felizes.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (13), às 21h30, contra o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.