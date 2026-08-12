Botafogo tem retornos e desfalques para jogos contra Cienciano e Vitória
Glorioso terá viagem casada para jogos pela Sul-Americana e Brasileirão
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a viagem casada para os duelos com Cienciano, no Peru, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana, nesta quinta-feira (13), e Vitória, no domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o retorno do atacante Júnior Santos.
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Júnior Santos está recuperado de fratura na tíbia, sofrida no dia 14 de maio, e fica à disposição de Franclim Carvalho para os compromissos. Quem também retorna à lista é o meia-atacante Santiago Rodríguez, ausência no empate com o Fluminense no último fim de semana.
Outro que retorna é o volante Huguinho, desfalque por suspensão devido ao terceiro amarelo. Paulinho e Lucas Emanuel, que não estão inscritos nas oitavas da Copa Sul-Americana, não viajaram, assim como Jordan Barrera, lesionado.
Veja os relacionados do Botafogo:
Goleiros: Cleber Lucas, Gabriel Batista e Warleson;
Laterais: Alex Telles, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
Zagueiros: Ferraresi, Justino e Lucas Monzón;
Meias: Cristian Medina, Danilo, Domingos Andrade, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi Rodríguez;
Atacantes: Arthur Cabral, Danilo Pereira, Júnior Santos, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins.
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