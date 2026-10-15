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Tite é absolvido pelo STJD e volta a comandar o Botafogo contra a Chapecoense

Tribunal também multa o Alvinegro por atraso em reinício de partida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 08:58
Atualizado há 1 hora
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Tite questiona árbitro após ser expulso em Botafogo x Vasco
Tite reclamou muito com a arbitragem após ser expulso no clássico entre Botafogo e Vasco (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Após ser expulso por invadir o gramado no clássico contra o Vasco, o técnico Tite foi absolvido por unanimidade em julgamento da Segunda Comissão Disciplinar do STJD, realizado nesta quarta-feira (14). Com a decisão, o treinador do Botafogo está liberado para comandar a equipe no sábado (17), às 18h (de Brasília), contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

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Além de absolver o profissional, o tribunal multou o Alvinegro em R$ 2 mil por atrasar o reinício da mesma partida. O clube havia sido denunciado pela Procuradoria nos artigos 206 (atraso) e 258-B (invasão de campo) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

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A expulsão de Tite aconteceu aos 38 minutos da segunda etapa do duelo da última quarta-feira (7), quando o treinador entrou no campo para comemorar o gol de Tiquinho Soares, anulado pela arbitragem após checagem do VAR. Revoltado com o cartão vermelho, o técnico invadiu novamente a área de jogo para reclamar com o árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Tite comemora gol de Tiquinho Soares para o Botafogo, contra o Vasco, posteriormente anulado
Tite comemorou com Tiquinho Soares e demais jogadores o gol que garantiria o empate ao Botafogo contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

O clássico terminou com vitória do Cruz-Maltino por 2 a 1 no Nilton Santos, placar que já estava configurado no momento do gol anulado. Na sequência, sem Tite à beira do campo, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira.

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Botafogo quer virar chave com Tite

Após duas derrotas e um empate, o Alvinegro, 13º colocado, busca a primeira vitória sob comando do novo treinador contra a lanterna Chapecoense, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os três pontos são essenciais para respirar na luta contra o rebaixamento e se voltar novamente para as vagas em competições continentais.

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