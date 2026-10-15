Tite é absolvido pelo STJD e volta a comandar o Botafogo contra a Chapecoense
Tribunal também multa o Alvinegro por atraso em reinício de partida
Após ser expulso por invadir o gramado no clássico contra o Vasco, o técnico Tite foi absolvido por unanimidade em julgamento da Segunda Comissão Disciplinar do STJD, realizado nesta quarta-feira (14). Com a decisão, o treinador do Botafogo está liberado para comandar a equipe no sábado (17), às 18h (de Brasília), contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.
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Além de absolver o profissional, o tribunal multou o Alvinegro em R$ 2 mil por atrasar o reinício da mesma partida. O clube havia sido denunciado pela Procuradoria nos artigos 206 (atraso) e 258-B (invasão de campo) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
A expulsão de Tite aconteceu aos 38 minutos da segunda etapa do duelo da última quarta-feira (7), quando o treinador entrou no campo para comemorar o gol de Tiquinho Soares, anulado pela arbitragem após checagem do VAR. Revoltado com o cartão vermelho, o técnico invadiu novamente a área de jogo para reclamar com o árbitro Bruno Arleu de Araújo.
O clássico terminou com vitória do Cruz-Maltino por 2 a 1 no Nilton Santos, placar que já estava configurado no momento do gol anulado. Na sequência, sem Tite à beira do campo, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira.
Botafogo quer virar chave com Tite
Após duas derrotas e um empate, o Alvinegro, 13º colocado, busca a primeira vitória sob comando do novo treinador contra a lanterna Chapecoense, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os três pontos são essenciais para respirar na luta contra o rebaixamento e se voltar novamente para as vagas em competições continentais.
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