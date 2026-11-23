Tite reclama de arbitragem e lamenta empate do Botafogo: 'Amargo'
Glorioso ficou apenas no empate com o São Paulo e aumentou o sofrimento no fim da temporada
O Botafogo decepcionou novamente, ficou apenas no empate por 1 a 1 com o São Paulo, nesta segunda-feira (23), no Nilton Santos, e segue no drama da luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Tite, em entrevista coletiva, afirmou que o resultado foi "amargo" e destacou a melhora da equipe na segunda etapa.
— Amargo para todos nós. Tivemos primeiros 15 minutos bem, o São Paulo equilibrou, melhorou e terminou melhor, especialmente depois do gol até nós assimilarmos. O segundo tempo foi nosso, criando possibilidades, colocando volume, com possibilidade real de fazer a virada, o que não se concretizou — disse o técnico.
Após a partida, o Botafogo destacou seu descontentamento com a arbitragem do duelo — o consultor Marcelo de Lima Henrique, inclusive, concedeu entrevista antes da chegada de Tite à sala de imprensa, para falar do tema. O treinador esquivou do tema, não foi tão incisivo, mas também apontou irritação com o tema.
— Quando se fala de arbitragem, é um contexto todo. A não ser que tenha um erro crasso. Mas os critérios adotados para uma expulsão do jogador do São Paulo no primeiro tempo são muito claros. O lance do Marçal é um contato embaixo que escorrega e chega em cima. É interpretação. Claro que, em jogos importantes, você tem que ser efetivo, fazer gol. Tinha que ter virado, claro. A arbitragem teve "descritérios". É um contexto todo, não só um fator.
Para um duelo decisivo, o Nilton Santos teve apenas cerca de 14 mil torcedores, que protestaram muito durante e depois do duelo. Quanto à desmobilização, Tite garantiu que isso não ocorre no elenco, e falou das vaias e ofensas que recebeu.
— Eu posso falar de outros fatores que a gente pode ter crítica, com desmobilização, eu te asseguro: não é. Envolvimento total e pleno na busca do trabalho, na busca de resultados que ele nos traz. Sim, a nossa mobilização, a nossa, não dá para querer debater crítica. Tem que trabalhar, trabalhar e produzir, e ver para quem tem resultado. Fora disso, não tem. Eu tenho isso muito claro. Sobre as críticas, são da minha atividade. Eu não gosto. Você gosta? Mas eu sei que a minha atividade profissional tem essa margem, ela tem essa característica, essa disposição. E eu respeito.
Com o resultado, o Botafogo foi a 43 pontos e ficou na 14ª colocação no Brasileirão. O próximo compromisso será no sábado (28), contra o Bahia, novamente no Nilton Santos.
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