Lance em Botafogo x São Paulo chama atenção: 'Vergonha'
Com o empate, Tricolor Paulista chega aos 45 pontos no Brasileirão
Botafogo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite desta segunda-feira (23), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o marcador com Pedro Lima, mas o Glorioso empatou com Tiquinho Soares quando a partida se encaminhava para os minutos finais. Nas redes sociais, torcedores e internautas exaltaram um drible de Iago, lateral-esquerdo Tricolor, para cima de Ferraresi, atualmente defensor botafoguense.
O lance em questão foram dois chapeus seguidos no zagueiro que não pertence mais ao São Paulo. O atleta havia sido emprestado ao Fogão anteriormente, mas, em agosto deste ano, ambas as equipes firmaram o novo vínculo definitivo do defensor.
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Lance em Botafogo x São Paulo movimenta torcedores
Resultado negativo para os dois lados
➡️São Paulo sai na frente, mas Botafogo busca o empate no Brasileirão
O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que fazem um fraco Brasileirão. No entanto, o São Paulo atingiu a pontuação mínima para evitar o rebaixamento no Nacional, enquanto o Botafogo ainda não alcançou a marca.
O São Paulo já está matematicamente livre do rebaixamento após atingir os 45 pontos no empate contra o próprio Botafogo. Com 12 vitórias e restando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o Tricolor ocupa a 11ª colocação e não pode mais ser ultrapassado por quatro equipes que estão abaixo dele na tabela.
Já o Botafogo ainda não escapou, ocupando a 14ª posição com 43 pontos e 11 vitórias após a 36ª rodada. Como Corinthians (40 pontos, com três jogos a disputar), Grêmio (41 pontos), Mirassol (41 pontos) e até o Internacional (38 pontos) ainda podem alcançar ou superar os 43 pontos, dependendo de uma combinação de resultados nas duas rodadas finais, o time carioca segue com risco residual de queda. Para confirmar a permanência na Série A sem depender de ninguém, o Botafogo precisa somar apenas mais 3 pontos nos dois jogos restantes — contra o Bahia, em casa, e diante do Santos, fora.
Com o resultado, o Tricolor chega aos 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação. O Glorioso, por sua vez, fica com 43 e cai para a 14ª. Na próxima rodada, o time paulista recebe o Remo, na quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Morumbis, enquanto o carioca recebe o Bahia no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos.
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