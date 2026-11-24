A goleada sofrida pelo Internacional diante do Vitória, por 5 a 2, neste domingo (23), complicou ainda mais a situação do Colorado na reta final do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, a equipe gaúcha permanece na zona de rebaixamento e vê a disputa pela permanência ganhar contornos decisivos nas últimas rodadas.

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Além do Internacional, Corinthians, Botafogo, Grêmio e Mirassol seguem envolvidos na luta contra a queda. O Corinthians, que soma 40 pontos e tem um jogo a menos, enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira (25) e pode ganhar fôlego na disputa pela permanência. Já Botafogo, Grêmio e Mirassol estão com 41 pontos, enquanto o Colorado tenta reagir para deixar o Z-4.

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Remo e Chapecoense, por outro lado, já tiveram o rebaixamento confirmado e não possuem mais chances de escapar da Série B.

Veja a situação dos clubes na luta contra o rebaixamento

Classificação atualizada após os jogos da 36ª rodada

Pos. Clube Pontos Jogos 14º Botafogo 43 36 15º Grêmio 41 36 16º Mirassol 41 36 17º Corinthians 40 35 18º Internacional 38 36

Botafogo, Grêmio, Mirassol, Corinthians e Internacional são os clubes que ainda disputam posições para evitar o rebaixamento.

Próximos jogos podem definir a luta contra o Z-4

Pela 37ª rodada, o Botafogo recebe o Bahia no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos. No domingo (29), o Corinthians encara o Grêmio, às 18h30, na Neo Química Arena, enquanto o Mirassol enfrenta o Athletico-PR, no mesmo horário, no Maião. Já o Internacional recebe o Bragantino, também às 18h30, no Beira-Rio, em busca de uma reação após a goleada sofrida para o Vitória.

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Na última rodada, marcada para quarta-feira (2), o Internacional visita o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, enquanto o Corinthians enfrenta o Remo, no Mangueirão, no mesmo horário. O Botafogo encara o Santos, na Vila Belmiro, e o Mirassol visita o Grêmio, na Arena, ambos também às 21h30. Os resultados dos confrontos podem ser determinantes para definir os últimos clubes que escaparão da zona de rebaixamento e aqueles que disputarão a Série B na próxima temporada.

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