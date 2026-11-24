Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento
Colorado foi derrotado por 5 a 2 no Beira-Rio e permanece no Z-4; Corinthians, Botafogo, Grêmio e Mirassol também estão envolvidos na disputa pela permanência
A goleada sofrida pelo Internacional diante do Vitória, por 5 a 2, neste domingo (23), complicou ainda mais a situação do Colorado na reta final do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, a equipe gaúcha permanece na zona de rebaixamento e vê a disputa pela permanência ganhar contornos decisivos nas últimas rodadas.
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Além do Internacional, Corinthians, Botafogo, Grêmio e Mirassol seguem envolvidos na luta contra a queda. O Corinthians, que soma 40 pontos e tem um jogo a menos, enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira (25) e pode ganhar fôlego na disputa pela permanência. Já Botafogo, Grêmio e Mirassol estão com 41 pontos, enquanto o Colorado tenta reagir para deixar o Z-4.
Remo e Chapecoense, por outro lado, já tiveram o rebaixamento confirmado e não possuem mais chances de escapar da Série B.
Veja a situação dos clubes na luta contra o rebaixamento
Classificação atualizada após os jogos da 36ª rodada
|Pos.
|Clube
|Pontos
|Jogos
14º
Botafogo
43
36
15º
Grêmio
41
36
16º
Mirassol
41
36
17º
Corinthians
40
35
18º
Internacional
38
36
Botafogo, Grêmio, Mirassol, Corinthians e Internacional são os clubes que ainda disputam posições para evitar o rebaixamento.
Próximos jogos podem definir a luta contra o Z-4
Pela 37ª rodada, o Botafogo recebe o Bahia no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos. No domingo (29), o Corinthians encara o Grêmio, às 18h30, na Neo Química Arena, enquanto o Mirassol enfrenta o Athletico-PR, no mesmo horário, no Maião. Já o Internacional recebe o Bragantino, também às 18h30, no Beira-Rio, em busca de uma reação após a goleada sofrida para o Vitória.
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Na última rodada, marcada para quarta-feira (2), o Internacional visita o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, enquanto o Corinthians enfrenta o Remo, no Mangueirão, no mesmo horário. O Botafogo encara o Santos, na Vila Belmiro, e o Mirassol visita o Grêmio, na Arena, ambos também às 21h30. Os resultados dos confrontos podem ser determinantes para definir os últimos clubes que escaparão da zona de rebaixamento e aqueles que disputarão a Série B na próxima temporada.
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